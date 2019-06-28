28.06.2019,

Киев, Ольга Козаченко

 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Политика, Украина
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Донбасс ждет ответный ход Зеленского

В ЛДНР ждут от Украины ответных шагов после жеста доброй воли со стороны республик, принявших решение без всяких условий освободить четырех осужденных ВСУшников.

Об этом «Известиям» заявил депутат парламента ДНР Мирослав Руденко.

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По его словам, сам факт возвращения украинцев домой в одностороннем порядке – это приглашение Киева к диалогу.

«По логике и дипломатической этике Украина должна сделать ответные шаги, если она действительно хочет устранить конфликт. Кроме того, Зеленский, который шел на выборы под лозунгами мира, должен оценить это решение руководства ДНР и ЛНР и активизировать мирный процесс. Правда, Украина за пять лет приучила нас к тому, что слова ее руководителей часто расходятся с делом», – отметил представитель ДНР.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в ходе встречи украинского политика Виктора Медведчука с лидерами республик Донбасса Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником была достигнута договоренность о передаче Украине четырех осужденных украинских военнослужащих.

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