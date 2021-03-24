Донбасса нет, но он есть. Зачем Украина затеяла возню с топонимикой

24.03.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Украинские чиновники продолжают отжигать. На этот раз отличился неизменный поставщик «лулзов» из окружения Зеленского – секретарь СНБО Алексей Данилов. Заявивший в ходе форума «Избирательная реформа: оценка через призму ценностей, политических прав, качества процедур» о том, что, по его мнению, никакого Донбасса не существует, а само это слово – «выдумка российской пропаганды» и часть «кремлевского нарратива».

«Слова «Донбасс» нет ни в одном нормативном правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией – «народ Донбасса», «выбор Донбасса», «Донбасс не поставят на колени». Нам надо четко придерживаться наших нормативно-правовых документов… Есть четкие названия территорий Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем говорить такие вещи», – отметил Данилов.

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В общем, завязывайте, панове, с употреблением вражеского слова «Донбасс», ибо оно «создает новые предпосылки для врага начинать разговоры о развале Украины».

Сетевые остряки тут же вспомнили голливудский блокбастер братьев Вачовски с Киану Ривзом в роли Нео:

«— Не пытайся согнуть ложку. Это невозможно. Для начала нужно понять главное.

— Что главное?

— Ложки не существует.

— Не существует?



— Знаешь, это не ложка гнётся. Всё — обман. Дело в тебе».

Еще кто-то вспомнил «Особенности национальной охоты» («Ты видишь суслика? И я не вижу. Но он есть»).

Особую пикантность таким заявлениям Данилова придает тот факт, что сам он – выходец с «несуществующего» Донбасса. Родом из Красного Луча Луганской области, потом – мэр Луганска и губернатор Луганщины. Получается, если Донбасса нет, то есть ли сам Данилов? Интересный вопрос.

Но все эти упражнения в постмодернизме не должны заслонять главное. На самом деле перед нами не очередной ляп невежественного чиновника. Тут дело в другом. Данилов в данном случае хорошо понимает, что и зачем говорит.

Перед нами – продолжение попыток ревизии минских сооглашений не мытьем так катаньем. Так сказать, явочным порядком. Теперь вот – на уровне семантики.

Надо сказать, что своя логика в этом есть. Специалисты в области пропаганды и информационных войн подтвердят, насколько важно контролировать дискурс. От того, как в публичном пространстве называют воюющие стороны, многое зависит. Можно назвать людей с оружием «повстанцами”, а можно – «боевиками». Во втором случае коннотация отрицательная. Сама по себе, в случае многократного повторения в СМИ работающая на эффект негативного закрепления в сознании масс – потребителей информации.

Так формируется нужная заказчикам информационной войны реальность.

Та же история и с топонимикой. Это только на взгляд ничего не понимающего человека – какая разница, как называть город: Степанакерт или Ханкенди? Первое, что сделал Азербайджан, вернув себе контроль над Нагорным Карабахом – торжественно переименовал все армянские названия захваченных городов и сел на азербайджанские. А затем добился того, что армянская топонимика была стерта и с яндекс-карт.

В данном случае закрепление собственной версии топонимики является маркером принадлежности. Как бы оповещает о том, кто в доме хозяин. Недаром украинская Рада еще при Порошенко переименовала все советские названия в Крыму и в ЛДНР и истерически давит на Гугл с требованием закрепить на его картах именно свою версию местной топонимики.

И неважно, что Крым фактически контролирует Россия, а ЛДНР сейчас – вне зоны контроля Киева. Если Украина добьется своего – это будет ее важная победа. Заставив противника перейти на свой язык, ты уже наполовину победил – гласит одна из мудростей военной стратегии.

С этой же целью украинский МИД проводит шумную и довольно результативную компанию по всему миру, добиваясь переименования англоязычного написания имени украинской столицы с привычного нам Kiev на Кyiv. В атласах, в сервисах бронирования авиабилетов, на картах, в путеводителях.

Именно под этим углом зрения стоит воспринимать заявления о том, что Донбасса не существует. В чем состоит украинская логика? Если такой единой административно-политической и культурно-исторической единицы, как Донбасс, нет, значит, не может быть и речи о какой-то субьектности его представителей. И, как правильно заметил тот же Данилов, никакого народа Донбасса, права которого следует закрепить в украинской Конституции согласно минским соглашениям, тоже нет.

А что есть? Отдельные районы Луганской и Донецкой областей. Захочет Украина, допустим, завтра ликвидировать Луганскую область и создать вместо нее три новых – и это будет внутренним делом Украины. А что в Минске обещали какой-то там статус каким-то районам – так нет уже такой области. тю-тю, поминай как звали.

А даже если и есть. Одно дело – устойчивый и уходящий на столетия вглубь истории регион. В рамках которого сформировался народ со своим особым укладом. А совсем другое – чисто волюнтаристское административно-территориальное деление. Не считать же население каждой области особым народом? Чем тогда Донецкая или Луганская области отличаются, допустим, от какой-нибудь Винницкой области? Правильно, ничем.

За топонимом «Донбасс» стоит его героическая история. Сотни символов и понятных без перевода культурных метафор. Не зря Данилов упомянул стихотворение Павла Беспощадного. Та же история с известным советским плакатным мемом о том, что Донбасс – сердце России. Обращаю внимание: именно Донбасс, а не Донецкая и Луганская области Украины.

Опасность представляют не сами по себе слова Данилова, а то, что нынешняя украинская власть вполне способна сделать их руководством к действию и частью своей пропагандистской политики.

Помните, как вначале войны киевские грантовые организации клепали методички для СМИ, какие слова следует употреблять в отношении Донбасса, а какие нет? Вот и сейчас, ничто не помещает в рамках Минкульта или вновь сформированного «Центра по борьбе с дезинформацией» – в рамках обьявленной войны с «российскими нарративами” спустить методички для газет, сайтов и телеканалов, и фактически запретить слово «Донбасс».

А тех, кто будет сопротивляться – штрафовать и лишать лицензий. Как это уже давно и успешно делают в отношении тех СМИ, которые имеют смелость называть майдан не «революцией достоинства», а государственным переворотом. А ведущуюся войну – гражданской. Если уж СБУ возбуждает против топ-блогеров дела за «пропаганду многоязычия», то представить себе то, о чем я пишу сейчас – вообще, как говорится, нефиг делать.

Так что, Данилов может и клоун, но говорит вещи очень серьезные.