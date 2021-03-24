СНБО Украины отказал Донбассу в праве на существование

24.03.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

На Украине следует избегать понятия «Донбасс», которое якобы навязано Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, выступая на форуме «Избирательная реформа: оценка через призму ценностей, политических прав, качества процедур».

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«Слова «Донбасс» нет ни в одном нормативном правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией – «народ Донбасса», «выбор Донбасса», «Донбасс не поставят на колени». Нам надо четко придерживаться наших нормативно-правовых документов… Есть четкие названия территорий Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем говорить такие вещи», – считает Данилов.

По его словам, употребление слова «Донбасс» якобы «создает новые предпосылки для врага начинать разговоры о развале Украины».

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Данилов уверял, что Крым и Донбасс будут избавляться от российских паспортов.

Также мы сообщали, что назначенный президентом Зеленским Данилов оказался бандитом из 90-х.