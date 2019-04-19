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19.04.2019, Москва, Елена Острякова
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Донбасский город заставляют назвать сквер в честь украинской ведьмы

Председатель общественной организации «Твой новый город» Владимир Елец предлагает военно-гражданской администрации находящегося под контролем Украины города Торецка с предложением переименовать сквер «50-летия ВЛКСМ» в честь погибшей пулемётчицы, харьковчанки Яны Червоной.

«Это мероприятие считаем очень символичным и сильным шагом в патриотическом воспитании молодежи нашего города, а также увековечивания памяти погибших защитников и волонтеров в российско-украинской войне. Кроме того, это безусловно будет содействовать улучшению эстетического облика города и улучшению экологической ситуации», – говорится в обращении.

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Обращение с предложением переименования активист направил в ВГА еще 16 апреля, но пока никакой обратной реакции не получил.

Погибшую пулеметчицу, использовавшую позывной “Ведьма”, использовали в заказном флешмобе военных, инициированным администрацией Порошенко против активистов Нацкорпуса, срывавших митинги Порошенко. Яна Червонная снялась с табличкой, на которой было написано: “Нацкорпус и Нацдружины! Не стыдно прятаться за моей спиной?”.

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