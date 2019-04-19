Россия послала «привет» будущему президенту Украины

19.04.2019, приветКиев, Максим Карпенко

Заявив о моратории на поставки топлива на Украину, Россия послала приглашение к разговору будущему президенту, которым, вероятнее всего, станет Владимир Зеленский.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил гендиректор информагентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам медиаменеджера, таким образом будущего президента Украины пригласили к переговорам. Мартыненко также поинтересовался у Зеленского, как он будет решать проблему с топливом в стране.

«Россия послала «привет» будущему президенту – вам или Петру Порошенко, но скорее всего все-таки, вам. Сегодня они приняли решение, что с 1 июня останавливают экспорт в Украину угля, нефти и нефтепродуктов. Понятно, что это вопрос Кабинета министров, до этого времени, вряд ли Кабинет министров изменится. Но это вопрос национальной безопасности тоже, как вы понимаете, это вопрос, в том числе и ваш. Понятно, что это «привет» следующему президенту. Некоторые считают, что это вообще приглашение вас к разговору. Как вы себя вести будете и как мы можем решить эту больную для вас проблему?», – заявил Мартыненко.

Зеленский признался, что ничего не понимает в этом вопросе и заявил, что будет искать топливо на других рынках.

«Я понимаю, что это проблема. На самом деле, я ее не изучил, я не понимаю глубоко эту проблему, вы должны меня понять – мне не стыдно об этом признать. Но я думаю, что однозначно надо всегда класть на карту все возможные варианты в любой задаче. В этой задаче, я думаю, надо искать альтернативные поставки. Может быть, искать их в западных странах», – сказал Зеленский.

Вызвавшийся ответить за него член команды Зеленского Андрей Герус, который в администрации президента будет отвечать за энергетику, также подтвердил, что «ответом» России будет переход к закупкам в странах Евросоюза.

“Я хочу обратить внимание, что к большому сожалению, за последние годы рынок дизеля, который контролируется РФ, достиг 40%. Еще несколько лет назад это было меньше 20%. То есть мы можем достаточно спокойно жить без этого ресурса, нам просто нужно сделать диверсификацию и у нас есть полтора месяца до 1-го июня для того, чтобы заместить морем, из Польши и стран Прибалтики.

Что касается угля, мы все знаем формулу «Роттердам+», которая у нас существовала. Иметь формулу «Роттердам+» и дальше возить из Российской Федерации – это просто схема зарабатывания больших денег. Конечно, мы должны построить альтернативные поставки. В Южной Африке уголь сегодня подешевел и на бирже в Роттердаме также он дешевле. Потому эти все вопросы решаются, если за них взяться. Я уверен, что здесь очень быстро можно наработать пути и в июне мы будем иметь достаточно спокойную, стабильную ситуацию», – заявил Герус.