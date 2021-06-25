Донбассу не будет покоя от Украины даже после строительства Стены

25.06.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Даже если Украина решит огородиться от Донбасса, о чем в своем недавнем интервью заявил президент этой страны Владимир Зеленский, она не прекратит обстрелы и диверсионные вылазки против республик региона. Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Владимир Корнилов.

По словам эксперта, Донецк и Луганск рады бы забыть об отношениях с Украиной и отгородиться от нее, но, к сожалению, это не принесет им покоя.

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«Самая главная часть этого интервью, на мой взгляд, заключается в том, что он наконец-то озвучил свой пресловутый «план Б», о котором уже почти два года говорит. В общем-то, лично я, как дончанин, был бы очень рад, если бы действительно Украина раз и навсегда забыла о Донбассе. Отрезанный ломоть, стена – неважно, как вы там собираетесь это оформлять, но забыли, развернулись, занимайтесь своими делами, забудьте о Донбассе. Это было бы идеально для жителей ДНР и ЛНР. Но вы понимаете, во всех этих планах Зеленского, которые он упомянул вчера вскользь, – блокада воды, прекращение выплат пенсий, будто Украина сейчас их выплачивает, он ведь не сказал самого главного. А что, после этого стрелять перестанут? А после этого перестанут устраивать диверсионные вылазки своих ДРГ? Если это так, тогда слава Богу – вперед и с песнями, но, к большому сожалению, я подозреваю, что Украина как раз этого делать не собирается. Зеленский просто должен понять, что можно, конечно, спрятать голову в песок, сказать «мы отгородились от Донбасса», при этом убивать там людей. Но это же не решает главной проблемы – проблемы мира. Никоим образом не вырабатывает правил мирного сосуществования этого отколовшегося региона, о котором Зеленский хочет на время забыть, и Украины. Ответа на вопрос о том, как же все-таки мира достичь, а не просто провести очередной референдум, Зеленский так и не сказал», – заявил Корнилов.