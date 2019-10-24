Донбассу осталось несколько шагов до возвращения в Россию

24.10.2019, Донецк, Сергей Вредников

Несмотря на войну и организованную Киевом экономическую блокаду, ЛДНР успешно завершают процесс интеграции в Российскую Федерацию.

Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с вами выстояли, не сломались, не предали друзей и товарищей. Сейчас, спустя пять лет, видим, что наша мечта практически достигнута. Нам осталось сделать несколько последних, но очень важных и трудных шагов, чтобы вернуться в свой дом – в большую Россию», – сказал Муратов.

Напомним, ранее Алексей Муратов сообщал, что, пока Киев сотрясает «зрадо-Майдан», руководство ДНР ведет негласную работу по поддержанию экономики республики и дальнейшей интеграции ее в Россию.