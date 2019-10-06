Донбасс потешается над зрадо-Майданом и интегрируется с Россией

06.10.2019, Донецк, Сергей Вредников

Пока Киев сотрясает «зрадо-Майдан», руководство ДНР ведет негласную работу по поддержанию экономики республики и дальнейшей интеграции ее в Россию.

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Муратов вновь напомнил, что имя главы ДНР Дениса Пушилина в последнее время активно используется украинской пропагандой для вброса фейковых новостей, призванных отвлечь население от промахов официального Киева.

Около трёх месяцев назад характер распространения фейков, дискредитирующих руководство ДНР, приобрёл видимую закономерность – хронологическую взаимосвязь с невыгодными для киевского руководства событиями, подчеркивает Муратов.

«Новая интересная тенденция появилась в жизни «виртуального» Главы ДНР Дениса Пушилина. Именно виртуального. Ибо реальный Денис Владимирович и его «двойник» в сети, как говорят в Одессе, это две большие разницы.

В то время, как настоящий Глава Республики проводит совещания, встречи, согласования, кого-то премирует за успешную работу, кого-то журит, вплоть до увольнения за промахи, в общем, занимается государственной «текучкой», его виртуальный «alter ego» то увольняется некими «Демиургами из Москвы», то арестовывается самыми могущественными спецслужбами Мира, то «в панике» сливает Донбасс Украине, то, напротив, лично с прикомандированным к нему «кадыровским спецназом» «через час начинает штурм Киева»», – написал он.

Однако, по мнению Алексея Муратова, в последнее время начали прослеживаться закономерности в появлении фейков о главе ДНР.

«Теперь, собственно, о новой тенденции «из жизни» виртуального Дениса Пушилина. Любой внимательный человек обратил внимание на то, что, если раньше «утки и прочие фейки», касающиеся Главы ДНР умело маскировались в потоке реальной «штатной критики начальника» (даже самому любимому боссу надобно перемыть кости за не вовремя вывезенный (час опоздания считается!) мусор из двора и высокие цены на гречку), то начиная где-то с августа, любая резонансная дезинформация по Денису Владимировичу, начала чудным образом совпадать по времени с тем или иным знаковым событием, имеющим место быть на Украине.

Судите сами. Соединённые Штаты начинают поднимать тему украинских «коррупционных игрищ семейства Байденов» – «виртуальный Пушилин» «заявляет о своём скором уходе в отставку».

Украиной подписывается «формула Штайнмайера» – «электронного клона Дениса Владимировича» «арестовывают».

В Киеве собирается «зрадо-майдан» – «интернет-двойник Главы ДНР» «в панике не знает, что сказать согражданам» и, судя по утверждениям авторов «заметки про нашего мальчика», «чуть ли не ожидает всенародных волнений». И это навскидку, на самом деле «неожиданных совпадений», куда больше.

Отметим, что, в момент наибольшего напряжения в жизни «виртуального», «оффлайновый», то бишь настоящий, Глава Республики в плановом режиме занимается вопросами идущей в ДНР переписи населения, встречается с общественниками, выстраивает и реализует алгоритмы бесперебойной работы республиканских промгигантов , одним словом, занимается непубличной, но очень важной работой, которая каждодневно приближает момент глубокой интеграции ДНР в орбиту Российской Федерации, момент, которого с нетерпением ожидают жители Донецкой Народной Республики», – подчеркнул Муратов.