Дончане под офисом ОБСЕ зажгли свечи и повесили знак «Слепые»

20.10.2021 09:02 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Протестующие дончане перед входом в офис ОБСЕ выложили из свечей надпись на английском языке «We demand freedom!» – «Мы требуем свободы!»

Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Участники пикета, которые вышли на протест 15 октября и уже организовались в палаточный городок, требуют от ОБСЕ выполнить свои прямые обязанности и вмешаться в ситуацию с захватом украинскими диверсантами наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка .

Ранее члены миссии фактически самоустранились от оценки инцидента с похищением луганского офицера.

По оценкам очевидцев, размер выложенной из свечей надписи составил примерно 11х5 метров.

Кроме того, участники акции также у здания повесили дорожный знак «Слепой пешеход», который за 7 лет войны у жителей Донбасса вызывает стойкую ассоциацию с ОБСЕ и профессиональной объективностью наблюдателей миссии. Также дончане пугали иностранцев тем, что громко включали аудиотехнику с песней «Вставай страна огромная».