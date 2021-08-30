Донецк нанёс удар по ВСУ в ответ на ранение местного жителяНовости Украины
В Донбассе украинские каратели устроили обстрел населённого пункта, ранили мирного жителя, после чего защитники ДНР нанесли ответный удар.
Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На Донецком направлении боевики 15 мотопехотного батальона 58 бригады с позиций в районе населённого пункта Водяное обстреляли район населённого пункта Веселое, выпустив восемь гранат из подствольного гранатомета и применив стрелковое оружие», – сказал он.
В результате украинского обстрела получил ранение мирный житель 1962 г.р., который в это время находился во дворе своего дома по адресу: ул. Зеленый Гай, 103.
Раненый с осколочными ранениями мягких тканей был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь.
В ответ на этот обстрел защитники Донбасса открыли ответный огонь для подавления активности противника.
«Двое украинских боевиков получили ранения», – резюмировал Басурин.
Напомним, накануне в результате обстрела со стороны ВСУ ранения получили два мирных жителя ДНР.
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