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30.08.2021 23:28 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Украина
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Донецк нанёс удар по ВСУ в ответ на ранение местного жителя

Новости УкраиныВ Донбассе украинские каратели устроили обстрел населённого пункта, ранили мирного жителя, после чего защитники...

В Донбассе украинские каратели устроили обстрел населённого пункта, ранили мирного жителя, после чего защитники ДНР нанесли ответный удар.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Донецком направлении боевики 15 мотопехотного батальона 58 бригады с позиций в районе населённого пункта Водяное обстреляли район населённого пункта Веселое, выпустив восемь гранат из подствольного гранатомета и применив стрелковое оружие», – сказал он.

В результате украинского обстрела получил ранение мирный житель 1962 г.р., который в это время находился во дворе своего дома по адресу: ул. Зеленый Гай, 103.

Раненый с осколочными ранениями мягких тканей был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь.

В ответ на этот обстрел защитники Донбасса открыли ответный огонь для подавления активности противника.

«Двое украинских боевиков получили ранения», – резюмировал Басурин.

Напомним, накануне в результате обстрела со стороны ВСУ ранения получили два мирных жителя ДНР.

 

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