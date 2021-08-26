ВСУ обстреляли окраины Донецка, ранены мирные жители

ВСУ обстреляли окраины Донецка, ранены мирные жителиНовости Украины
В результате украинского обстрела одного из посёлков ДНР двое граждан республики получили осколочные ранения.
Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В результате вечернего обстрела Старомихайловки двое пострадавших граждан с осколочными ранениями доставлены в больницу», – написал он.
Всего со стороны ВСУ по Старомихайловке, находящейся на окраине Донецка, было выпущено 30 выстрелов из БМП-2. Ранения получили мирные жители 1964 г.р. и 1994 г.р., находившиеся в Петровском районе Донецка, ул. Коцюбинского, 42.
На данный момент один из пострадавших доставлен в ДоКТМО с осколочными ранениями головы. Другой в травмпункт горбольницы № 14 с осколочными ранениями ноги.
Напомним, эскалация в Донбассе продолжает набирать обороты. Так, ранее мирная жительница, получившая ранения в результате очередного обстрела ВСУ, скончалась в больнице.
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