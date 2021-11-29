Донецк призывает украинцев: воспользуйтесь междоусобицей и проведите референдум как в Крыму

Активизация междоусобной войны кланов за власть на Украине открывает новое «окно возможностей» для организации в перспективе референдума о воссоединении с Россией.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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…Пресс-конференция Зеленского доказала, что шестой украинский президент – не просто сумасшедший наркозависимый диктатор, а ещё и жалкий зверёк, загнанный в угол. Казалось бы, два этих понятия несовместимы, но реалии таковы, что Украина – в состоянии критической опасности. Потому что, во-первых, ею управляет безумец, которого вскоре свергнут коллеги-вассалы, а во-вторых, «незалежная» продолжит уверенный курс на дестабилизацию, потому как к власти рвутся воры, убийцы и коррупционеры. Хотя сейчас – самый подходящий момент для появления в стране новых лиц и политических сил, которые могли бы на 180 градусов повернуть её внешнеполитический курс и поставить жирную точку на восьмилетнем геноциде населения.

За назревающим «новым» госпереворотом, вагнергейтом, неслучившимся воровством «формулы ковида» и агрессией на унижения журналистов, украинское население услышало главное – не все жители Украины – люди, некоторые из них – особи. Зеленский фактически процитировал идеолога фашизма Геббельса. Не стоит оставлять без внимания и такое признание «слуги», что он никому ничего не должен, кроме своих детей. То есть Зеленский официально открестился от принятой в 2019 году присяги президента Украины.

Человек/особь Зе обвиняет всех и вся в том, что его дети вынуждены жить под охраной в элитных домостроениях и не имеют «никакой свободы». Почему же «верховный главнокомандуючий» не переживает за детей Донбасса, которые по его вине (!) продолжают прятаться от обстрелов ВФУ в подвалах, получать ранения, гибнуть? Он давно мог прекратить войну, и тогда бы имел поддержку украинцев, которые, голосуя за Зе на выборах, видели перспективу мира и сближения Украины с Россией. В результате люди получили президента – худшую версию Порошенко. А сам Зе стал кормом для своих политических оппонентов и продажных украинских СМИ, а главное – он потерял уважение избирателей.

Такое презрение, хамство и оскорбления представителей подкупных жёлтых укроСМИ в адрес Зе, ранее никогда не адресовались ни одному его «попереднику» во власти, даже Януковичу. И Зеленский пытался огрызаться, как обиженный мальчишка, которого журналисты, в конечном счёте, порвали как тузик тряпку. Конечно, присутствующих на пресс-конференции людей нельзя называть журналистами, это, скорее, представители древнейшей профессии очень облёгчённого поведения, которым хорошо заплатили и дали команду «Зе-фас».

И хоть Зе в самом начале своей позорной пресс-конференции сказал, что он – не Янукович и бежать никуда не собирается, можно сказать, что четвертому президенту неЛОХ завидует. Потому ему бежать попросту некуда: с Россией отношения Зе испортил донельзя, Запад его не примет, а все активы в Лондоне попросту отберёт. Поэтому у Зеленского – паника, агрессия и агония. Положение, в котором он оказался, – это цугцванг: какое бы решение преЗЕдент ни принял, оно заведомо провальное.

На грани провала находится не только Зеленский, но и вся Украина. Ведь украинцам нужно обратить внимание на тех, кто «топит» шестого президента. Все эти люди – предатели, которые за деньги меняют свою политическую позицию, но едины с Зе в одном: они ни во что не ставят украинское население и поддерживают активную войну против Донбасса с последующим втягиванием в неё Россию.

Сейчас, когда украинские вассалы ведут междоусобицы, украинцы должны объединиться и создать чёткую программу по воссоединению с Россией. То есть люди должны организовать Референдум – по аналогии с крымским. В противном случае произойдёт ещё большее закабаление «незалежной». Ведь ни один её политик или «крупный бизнесмен» не работает во благо страны – из Украины вывозят капитал, ресурсы и превращают людей в рабов, которые должны быть рады обглоданной кости, брошенной с барского плеча.