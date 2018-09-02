02.09.2018, Донецк, Владимир Гладков, Денис Григорюк
 
Война, Донбасс, Сюжет дня
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Донецк. Траур. Многотысячное шествие



Жители и гости ДНР проводили погибшего в результате теракта лидера республики Александра Захарченко в последний путь траурным шествием по центру Донецка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Колонна людей с лафетом, на котором стоял гроб с телом погибшего главы ДНР, прошла от Донецкого оперного театра, где ранее состоялась церемония прощания, до Администрации главы Республики на центральной улице Артёма. На протяжении всего шествия аплодировали и скандировали: «спасибо». У многих на глазах стояли слёзы.

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Всего в центр столицы Республики пришло более 200 тысяч человек, очередь желающих проститься растянулась почти на километр.

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