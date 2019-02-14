14.02.2019, Донецк, Владимир Гладков

Начавшийся сегодня минометный обстрел Украиной всей территории ДНР необходим Петру Порошенко, который рассчитывает накануне выборов вбросить в информационное пространство сюжеты о победоносном эпизоде войны под своим мудрым руководством.

Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал председатель Комитета по внешней политике и международным связям Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

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«Сегодня обстрелам подвергся даже Донецк. Я нахожусь сейчас в Петровском районе и слышу прилеты в районе Трудовских (район вблизи западной черты города – прим. ред.).

Обострение, безусловно, связано с предвыборной риторикой Порошенко, ему нужно показать успехи в войне с Донбассом.

Пропагандистская машина разжигает ненависть к Донбассу, практически ежедневно описывая военные операции ВСУ с применением запрещенных вооружений и беспилотников, с жертвами среди военнослужащих республик», – отметил он.

По мнению парламентария, украинские военные вряд ли пойдут на полномасштабное наступление, так как им поставлена задача только ухудшать гуманитарную обстановку в регионе.

«На наступление ВСУ точно не решится, тактика периодических обстрелов имеет собой цель сформировать панические настроения и нагнетать обстановку для создания гуманитарного кризиса на Донбассе. Это обычная западная стратегия, продвигаемая американскими кураторами», – резюмировал Владислав Бердичевский.