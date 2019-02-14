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14.02.2019, Донецк, Владимир Гладков
 
Война, Донбасс, Украина
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Срочно: Украина начала массированный обстрел всей территории ДНР

Украинская армия ведет массированный минометный обстрел территории ДНР на всех направлениях, начиная с 8:30 утра.

Об этом сообщает Представительство ДНР в СЦКК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что под огнем также оказалась территория столицы ДНР – район разрушенного Донецкого аэропорта.

«Под обстрелом оказались населенные пункты: Ленинское, Коминтерново, Ясиноватая, Старомихайловка, Спартак, Жабичево, Донецкий аэропорт и прилегающие территории, Доломитное.

Менее, чем за час вооруженные формирования Украины выпустили более 80 мин калибром 120 и 82 мм на Донецком направлении, 13 мин калибром 120 мм на Мариупольском направлении и 4 мины калибром 120 мм на Горловском. «На данный момент обстрел продолжается», – говорится в сообщении.

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