«Донецкая республика» ответила Бойко: «Мы – русские, уезжать никто не собирается»

Новости Украины

Сопредседатель украинской оппозиционной фракции «ОПЗЖ» Юрий Бойко заявил, что обладатели российских паспортов уедут из Донбасса на ПМЖ в Россию после выполнения Минских соглашений, и подчеркнул, что «никогда не отдаст родные Донецк и Луганск». Такое заявление – явная демонстрация одинаковости всех, кто причастен к постмайданной «незалежной» политике, – различны только названия их группировок, но все они пропитаны ненавистью к жителям Донбасса.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Ввиду одиозного выступления Бойко напрашивается закономерный вопрос: куда «оппозиционеры» будут переселять украинцев-бипатридов, в карманах которых – паспорта граждан Венгрии, Польши, США, Великобритании?

Госпереворот, который произошёл на Украине в 2014 году, был сделан, в основном, «руками» жителей западной части страны, желающих как можно быстрее получить билет в европейскую жизнь. Этим «билетом» стал не порошенковский безвиз, а стремительное получение украинцами второго гражданства: Румынии, Венгрии, Польши.

Что же касается политической элитки, то она имеет несколько паспортов: и американских, и британских, и израильских, и т.д. Потому что никто из тех, кто «скакал» на майдане, не связывал и не связывает свою дальнейшую жизнь с Украиной. Украинское государство для них – это некий трамплин для легального переезда в Европу – мыть туалеты, собирать ягоды и обслуживать европейцев.

К слову, в той же Польше, Италии или Румынии украинцев не считают за людей, банально «кидая» их на деньги и отпуская оскорбительные слова в их адрес. Такая «европейская» участь жителей Украины – это их выбор и право. Но в таком случае, называть себя «патриотами» права они не имеют, ведь за майданом последовала братоубийственная война в Донбассе и ускорился процесс гниения Украины.

Чтобы не разочаровывать основную массовку «революции гидности», в конце 2021 года Зеленский внёс на рассмотрение Верховной Рады законопроект, закрепляющий право получения второго гражданства без потери украинского. Разумеется, о разрешении получения российских паспортов речь не шла. Но ведь «зелёный свет» двойному гражданству можно было дать и без войны, смертей и разрушения экономики. А по факту вышло так: страну разрушили, людей убили, – можно из Украины уезжать.

К слову, сейчас, на фоне порождённой Западом истерии вокруг «российского вторжения», украинский политикум рискует «облысеть», ведь все власть имущие – это граждане Америки, Великобритании, Израиля, ОАЭ и т.д. Это значит, что они могут прислушаться к призывам своих западных государств и в спешном порядке покинуть «незалежную».

А, чтобы без свиты не остался пан Зеленский, депутатам президентской фракции запретили выезжать из страны. Так сказать, Зе-крысы пока остаются на тонущем украинском судне.

Что же касается уроженца Горловки Бойко, позиционирующего себя «патриотом Донбасса», то хочу его разочаровать. Во-первых, в количество российских граждан в ЛДНР близится к миллиону, а не 600 тысяч, как он заявил. Только в ДНР гражданство РФ получили 400 тысяч человек.

Во-вторых, паспорта гражданина Российской Федерации получают не только представители силовых структур, но и молодёжь Донбасса, пенсионеры, учителя, врачи, работники промышленности, культуры, ЖКХ. Потому что все жители Донбасса – русские, а наш регион – исконно русский. Поэтому уезжать отсюда никто не собирается. Напротив, сложное время объединило всех людей, и каждый сегодня работает на восстановление Донецкой Народной Республики и её процветание.

Это надо учитывать украинским «оппозиционерам», прежде чем пытаться повысить свой рейтинг за счёт бессмысленных громких фраз.

Так чем же «продонбасский» Бойко, выгоняющий наших людей из своих домов, отличается от открытой ненавистницы Донбасса Тимошенко, которая хотела расстреливать донбассовцев из «атомного оружия», или от Зеленского, не так давно призывающего шахтёрских тружеников покинуть родную Землю?..