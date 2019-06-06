Донецкие мусульмане назвали террористами подчинённых главнокомандующего Зеленского

06.06.2019, Донецк, Владимир Гладков

Устроенный украинской армией теракт против живущих в ДНР мусульман, подвергшихся артобстрелу в мечети во время праздника Ураза-байрам, является свидетельством того, что официальный Киев, вопреки заявлениям нового президента Владимира Зеленского, не собирается прекращать войну в Донбассе, а только развязывает новый виток противостояния.

Такое мнение высказали общественные деятели и политики, принадлежащие к мусульманской общине ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это классический акт запугивания, потому что мечеть, по большому счету, не обстреливалась с 2014 года. Тогда во время массовых обстрелов был поврежден ее купол, и с тех пор серьезных прилетов по территории мечети не было. И вот в 2019 году, в день, когда в мечети должны были собраться, по меньшей мере, 500 прихожан, был нанесен такой удар, в результате которого пострадало и помещение мечети, и купол. К счастью, не было ни убитых, ни раненых…

Ситуация складывается таким образом, что сейчас внешняя и внутренняя политика не зависит от людей, которые стоят на гуманистических позициях, а сейчас дискурс Украины определяется людьми фанатичными и экстремистскими, которые разделяют идеологию терроризма. Наверное, они это оправдывают с той точки зрения», – заявил донецкий журналист и общественный деятель Рамиль Замдыханов.

Депутат Народного Совета ДНР Герман Кадыров также отметил, что данный обстрел не являлся случайностью – это была четко спланированная провокация украинских военных с расчётом на многочисленные жертвы среди мирного населения.

«Мы имеем не просто обстрел и не просто провокацию. Уже абсолютно четко подтверждено, что это была целенаправленная акция со стороны Вооруженных сил Украины. Они отлично понимают, что в этот праздник сюда съезжаются мусульмане со всего Донбасса, и это очень большое количество людей, которые собираются в одном месте.

Это был не просто обстрел, это была пристрелка с участием корректировщиков. Три попадания, три разрыва происходили по приближению к скоплению непосредственно возле самой мечети. Происходила явная корректировка, и в результате мы имеем прямые попадания на территорию самой мечети, где были люди, в том числе в купол и во двор мечети, где было основное количество людей», – пояснил парламентарий.

При этом донецкий тележурналист Рашит Шехмаметьев обратил внимание на то, что недавняя встреча нового украинского президента Владимира Зеленского с религиозными лидерами страны не принесла никаких результатов в плане обещанного мира в Донбассе, а вместо этого Киев стал действовать по методичкам западных религиозных террористов.

«Не так давно шестой президент Украины Зеленский встречался с лидерами религиозных общин, и все понадеялись, что это может быть шаг к миру, среди них были и лидеры мусульман Украины. Складывается интересная деталь: до этого Октябрьский давно не обстреливали, и тут именно сегодня четыре мины легли во двор и купол мечети.

Пусть меня попробуют разубедить в том, что это не специально и не целенаправленный обстрел. Для меня это однозначно провокация. Мы привыкли к тому, что теракты в мечетях и храмах в Европе происходят уже часто. У меня напрашивается аналогия, что это террористический акт. Тот, кто обстреливал мечеть – для меня террорист.

Я думаю, что таким образом кто-то срывает незримые для нас процессы, которые могут привести к улучшению ситуации. По данным управления Народной милиции ДНР, обстрел велся с позиций 57-й мотопехотной бригады «Новая Каховка». Целью было убийство людей», – резюмировал он.

Отметим, что мусульмане Крыма уже призвали украинского президента Владимира Зеленского принести свои извинения за произошедшее в Донецке.