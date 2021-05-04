Донецкие студентки выпустили ко Дню Победы новый хит
Студентки из Донецка Маргарита Лисовина и Наталья Качура, ставшие популярными благодаря песне «Донбасс за нами», записали новый музыкальный клип «Победный марш», приуроченный к 76-летию Дня Победы.
Соответствующую видеозапись опубликовал в своём YouTube-канале автор гимна ДНР Михаил Хохлов. Для этой композиции он сочинил музыку, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Автором текста песни является поэтесса Елена Рогаткина. В песне рассказывается о героической победе советского народа над фашистами и её важности для будущих поколений.
В песне звучат такие слова:
Победный марш над Родиной моей.
Победный марш звучит в сердцах людей.
Победный марш далёкой той войны.
Он дал нам счастье мирной тишины.
Победный марш объединяет нас.
Победный марш для всех звучит сейчас.
Победный марш ликует и поёт.
По всей земле бессмертный полк идёт.
Марш Победы,
Марш Победы,
Марш Победы – народный марш!
Живи моя страна,
Пусть мирный день встаёт
И никогда война в дома к нам не придёт!
Мы знаем боль утрат,
Весь ужас злой войны,
И мужество солдат
Защитников страны.
С врагом боролись все,
и будет так всегда!
Мы будем помнить годы ратного труда
Мы не хотим войны,
но коль беда придёт,
За Родину свою поднимется народ!
Спасибо!
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