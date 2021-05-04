Донецкие студентки выпустили ко Дню Победы новый хит

04.05.2021, Донецк, Сергей Вредников

Студентки из Донецка Маргарита Лисовина и Наталья Качура, ставшие популярными благодаря песне «Донбасс за нами», записали новый музыкальный клип «Победный марш», приуроченный к 76-летию Дня Победы.

Соответствующую видеозапись опубликовал в своём YouTube-канале автор гимна ДНР Михаил Хохлов. Для этой композиции он сочинил музыку, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Автором текста песни является поэтесса Елена Рогаткина. В песне рассказывается о героической победе советского народа над фашистами и её важности для будущих поколений.

В песне звучат такие слова:

Победный марш над Родиной моей.

Победный марш звучит в сердцах людей.

Победный марш далёкой той войны.

Он дал нам счастье мирной тишины.

Победный марш объединяет нас.

Победный марш для всех звучит сейчас.

Победный марш ликует и поёт.

По всей земле бессмертный полк идёт.

Марш Победы,

Марш Победы,

Марш Победы – народный марш!

Живи моя страна,

Пусть мирный день встаёт

И никогда война в дома к нам не придёт!

Мы знаем боль утрат,

Весь ужас злой войны,

И мужество солдат

Защитников страны.

С врагом боролись все,

и будет так всегда!

Мы будем помнить годы ратного труда

Мы не хотим войны,

но коль беда придёт,

За Родину свою поднимется народ!