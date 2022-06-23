«Донецкие ведут самообстрелы, чтобы поднять себе боевой дух» – Арестович

23.06.2022  20:39 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Британская разведка сообщает о разгроме армии ДНР, которая ради драйва и мобилизации сил расстреливает Донецк из натовских гаубиц.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Британская разведка сообщает о разгроме армии ДНР, которая ради драйва и мобилизации сил расстреливает...

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«Британская разведка дала данные. Что у армии ДНР 55% потери. Это не колоссальные потери, это разгром. Понятно, что специфика менталитета и действия российского командования, системы вертикали будет гнать в бой эти остатки. Но для любой армии мира это полная катастрофа.

Сейчас они проводят мобилизацию с 1-го июня. Они мобилизуют даже женщин отдельных специальностей. Они наносят удары по Донецку специально, чтобы поднять боевой дух, моральный и побудить желание отомстить, какой-то драйв получить, который  людей заставил бы добровольно идти в военкомат или не сильно уклоняться. Но это у них не выходит, потому что вышкребать людей, которые прячутся по домам и пытаться гнать в бой, это всё неблагоприятные вещи», – паясничал Арестович.

По его словам, ещё несколько месяцев – и «Россия потеряет наступательный потенциал».

«Следующим шагом, те же британские институты оценки войны и британская разведка выдали следующее, что Россия, по их оценке, скоро потеряет способность к наступательным действиям на Украину. На это могут уйти и месяцы, но понятна логика процесса, куда это всё поехало», – валял дурака пропагандист.

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