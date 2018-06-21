21.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Донецкий депутат: преемник Жебривского связан с убийством «Моторолы»

Кабинет Министров Украины утвердил генерала СБУ на должность главы Донецкой военно-гражданской администрации.

Об этом экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил в эфире «5 канала», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский принял решение уйти в отставку.

Отвечая на вопрос ведущей касаемо того, знает ли он кандидатов, которых президент Украины рассматривает на его должность, Павел Жебривский сделал сенсационное заявление:

«Это уже не секрет. Сегодня (20 июня) Кабмин утвердил генерала СБУ Александра Куця на должность главы Донецкой военно-гражданской администрации. Я думаю, что в ближайшее время президент Украины Пётр Порошенко рассмотрит кандидатуру Куця и выдаст соответствующий указ, и тогда его уже будут представлять в Донецкой области», – заявил Павел Жебривский.

Данный факт «ПолитНавигатору» прокомментировал депутат НС ДНР Владислав Бердичевский.

«Генерал Куць демонстрировал своё служебное рвение на поприще поиска шпионов внутри СБУ, и немало в этом преуспел. Также напомню, что именно он выступил с инициативой объединения и создания главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, выражал пожелание о блокировке мобильной связи на линии фронта и доказал верность Порошенко. О его деятельности известно, что он лично занимался крышеванием бизнеса и уничтожением конкурентов, работая в Главном отделе по борьбе с коррупцией и оргпреступностью. Существует ряд фактов, доказывающих его причастность к теракту, в котором погиб Арсен Павлов.

По сути, это – обычный коррумпированный сотрудник украинских спецслужб, какое-либо мнение о нём в ДНР отсутствует, так как мы считаем любого назначенного Киевом руководителя оккупированных территорий Донбасса – безмолвным гауляйтером, исполнителем решений руководства бандеровской Украины», – рассказал депутат.