08.01.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Происшествия, Украина
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Донецкий депутат: Состав пассажиров украинского лайнера подтверждает версию о провокации

Обнародованный состав пассажиров разбившегося в Иране украинского лайнера подтверждает версию о возможной провокации, пишет в своем блоге депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

«Обратите внимание на список погибших пассажиров и членов экипажа в авиакатастрофе украинского самолета МАУ в Иране:

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– граждане Украины – 15

– граждане Ирана – 71

– граждане Канады -73

– граждане Германии – 4

– граждане Великобритании – 3

– граждане Швеции – 8

– граждане Афганистана – 6

88 человек – жители стран условного Запада», – подчеркивает Бердичевский.

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