08.01.2020, Киев, Михаил Рябов
Донецкий депутат: Состав пассажиров украинского лайнера подтверждает версию о провокации
Обнародованный состав пассажиров разбившегося в Иране украинского лайнера подтверждает версию о возможной провокации, пишет в своем блоге депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Обратите внимание на список погибших пассажиров и членов экипажа в авиакатастрофе украинского самолета МАУ в Иране:
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– граждане Украины – 15
– граждане Ирана – 71
– граждане Канады -73
– граждане Германии – 4
– граждане Великобритании – 3
– граждане Швеции – 8
– граждане Афганистана – 6
88 человек – жители стран условного Запада», – подчеркивает Бердичевский.