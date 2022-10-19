Донецкий социолог рассказал о «калибровках» и самой глупой ошибке Зеленского

Новости Украины

Наступление на Харьковском направлении и теракт на Крымском мосту – две пощёчины со стороны Киева, спровоцировавшие колоссальные изменения в политике Кремля по проведению СВО.

Об этом в своём видеоблоге заявил донецкий социолог Денис Селезнёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он обратил внимание, что летом СВО фактически сконцентрировалось на Донбассе, на других направлениях ничего не менялось в течение месяцев.

«Пока они не полезли в Харьковскую область. Когда полезли, сложилась довольно негативная атмосфера для них в российском обществе, все начали возмущаться. Тогда после отступления был даже нанесён удар по ТЭЦ-5, но всё это лайтово, все воспрянули, но потом прекратилось. И потом Крымский мост. И теперь, после того, как были нанесены эти жёсткие пощёчины в Харьковской области, на Крымском мосту, вот уже вторую неделю им уничтожают инфраструктуру», – сказал Селезнёв.

По его мнению, помимо очевидных выгод приобретения территорий, захватив Харьковскую область, Киев добился только того, что показал, как нацисты убивают людей и скидывают их в ямы. Что касается перспектив увеличения добычи газа, то в нём нет особого смысла на фоне надвигающихся проблем с электричеством.

«Выходит, что руководство Украины, вместо того, чтобы затаиться, выждать, чтобы в России зрела «зрада» от того, что ничего не происходит, ничего не двигается, они сами сунули палку в этот улей. Что привело, во-первых, к мобилизации, которую не собирались делать до последнего, что привело к куче перестановок в руководстве СВО, созданию единого штаба и к переходу к программе систематических ударов по инфраструктуре. Всего этого ещё полтора месяца назад не было. В Кремле, наверное, об этом и не думали – идёт как идёт, всё по плану. А они спровоцировали все эти очень негативные для них изменения», – добавил социолог.

Он отметил, что расплачиваются за эту политику ставшие заложниками ситуации простые украинцы, которым посоветовал «попытаться свалить оттуда».

«Потому что, судя по всему, этот разгон, который набирается, он не просто так. И остановить… Все эти разговоры о том, что им сейчас дадут ПВО, это всё чушь. ПВО, которое это может остановить, это миллиарды и миллиарды долларов, это целая система, которую они просто не успеют выстроить до того, как страна погрузится во тьму. А после, когда разрушена будет электроинфраструктура, скорее всего, высвободившиеся ударные мощности будут перенесены на логистику – ж/д-депо, ж/д-развязки. Короче, следующим этапом будут лишать транспорта», – подытожил Селезнёв.