Донецкий спецназ ликвидировал ячейку украинских диверсантов

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Новости Украины

Донецкие правоохранители вскрыли и задержали украинскую диверсионную группу, готовившую теракты на электроподстанциях, газопроводах и фильтровальных станциях ДНР.

Об этом сообщили в МГБ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«19 февраля 2022 года в ходе реализации оперативной информации сотрудниками спецназа министерства государственной безопасности Донецкой народной республики на территории города Донецка была блокирована диверсионно-террористическая группа противника, которая планировала подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций на территории республики», – пояснили в пресс-службе.

Однако диверсанты не сдались без боя. Спецназу МГБ ДНР пришлось штурмовать дом, в котором засели террористы, с применением БТР и гранатомётов.

Пытавшихся прорваться через оцепление террористов удалось задержать.

В результате штурма двое правоохранителей ДНР получили ранения.

Напомним, накануне в Донецке и Луганске прогремела серия взрывов, устроенная украинскими диверсантами.