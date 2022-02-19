Следом за Донецком – два мощных взрыва в Луганске

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Новости Украины

В столице ЛНР прозвучал мощный взрыв, сопровождающийся заревом на весь город. Видео опубликовали очевидцы в социальных сетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень похоже на взрыв газопровода в Вергунке. Подробностей пока нет, но зарево видно из многих уголков города. Предположительно на улице Беломорской», – написал в своём блоге советниг главы МИД ЛНР Родион Мирошник.

Сообщается, что одна из основных версий подрыва луганского газопровода – теракт.

Однако уже буквально в течение часа в Луганске прозвучал новый взрыв.

Предполагается, что детонация произошла на газовой заправке на севере Луганска в Каменнобродском районе. Пользователи Сети опубликовали видеокадры пожара и зарева, осветившего часть города.

«МЧС ЛНР удалось в кротчайшие сроки ликвидировать возгорание. На месте работают специалисты правоохранительных органов. Причины взрыва выясняются», – сообщает ГУП «Луганскгаз».

Среди прочих роликов, опубликовано видео, где местный житель эмоционально реагирует на происходящее.

«Доблестная пи#$расская укроармия, конченые, твари», – возмущался луганчанин.

Напомним, буквально несколько часов назад в Донецке также прогремел взрыв.