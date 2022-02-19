Следом за Донецком – два мощных взрыва в Луганске

19.02.2022  01:56 (Мск), Луганск
Сергей Вредников.  
Просмотров:
 
Война, Донбасс, Происшествия, Украина
Новости Украины

В столице ЛНР прозвучал мощный взрыв, сопровождающийся заревом на весь город.  Видео опубликовали очевидцы в социальных сетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Очень похоже на взрыв газопровода в Вергунке. Подробностей пока нет, но зарево видно из многих уголков города. Предположительно на улице Беломорской», – написал в своём блоге советниг главы МИД ЛНР Родион Мирошник.

Сообщается, что одна из основных версий подрыва луганского газопровода – теракт.

Однако уже буквально в течение часа в Луганске прозвучал новый взрыв.

Предполагается, что детонация произошла на газовой заправке на севере Луганска в Каменнобродском районе. Пользователи Сети опубликовали видеокадры пожара и зарева, осветившего часть города.

«МЧС ЛНР удалось в кротчайшие сроки ликвидировать возгорание. На месте работают специалисты правоохранительных органов. Причины взрыва выясняются», – сообщает ГУП «Луганскгаз».

Среди прочих роликов, опубликовано видео, где местный житель эмоционально реагирует на происходящее.

«Доблестная пи#$расская укроармия, конченые, твари», – возмущался луганчанин.

Напомним, буквально несколько часов назад в Донецке также прогремел взрыв.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть