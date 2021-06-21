«Дороги федерального значения»: Канал Зеленского поймали на страшной «зраде»

21.06.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Запущенный командой Владимира Зеленского пропагандистский телеканал «Дом», который презентовался как эффективный инструмент вещания проукраинских идей на ЛДНР и Крым, допустил непростительную с точки зрения самостийников ошибку.

Telegram-канал «Дома» опубликовал новость, где упоминалось существование на Украине «дорог федерального значения». Ошибку заметил обслуживающий Петра Порошенко политолог Тарас Березовец.

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«Государственный канал Дом, который стоит налогоплательщикам Украины 1 млн гривен в день, считает, что в Украине есть дороги федерального значения. Повторяю по буквам ф-е-д-е-р-а-л-ь-н-о-г-о. Ребятки, вы опять страну попутали. Федеральные дороги только в федерации. Российской Федерации», – возмутился Березовец.

«Дом» исправил ошибку, но конкуренты, претендующие на бюджетное финансирование, успели сделать скриншот.

Не исключено, что ошибка была допущена по вине кого-то из трудоустроенных в редакции беглых либералов из РФ.