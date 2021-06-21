21.06.2021, Киев, Михаил Рябов
 
Д.Б., Дзен, Украина
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«Дороги федерального значения»: Канал Зеленского поймали на страшной «зраде»

Новости УкраиныЗапущенный командой Владимира Зеленского пропагандистский телеканал «Дом», который презентовался как эффективный инструмент вещания проукраинских...

Запущенный командой Владимира Зеленского пропагандистский телеканал «Дом», который презентовался как эффективный инструмент вещания проукраинских идей на ЛДНР и Крым, допустил непростительную с точки зрения самостийников ошибку.

Telegram-канал «Дома» опубликовал новость, где упоминалось существование на Украине «дорог федерального значения». Ошибку заметил обслуживающий Петра Порошенко политолог Тарас Березовец.

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«Государственный канал Дом, который стоит налогоплательщикам Украины 1 млн гривен в день, считает, что в Украине есть дороги федерального значения. Повторяю по буквам ф-е-д-е-р-а-л-ь-н-о-г-о. Ребятки, вы опять страну попутали. Федеральные дороги только в федерации. Российской Федерации», – возмутился Березовец.

«Дом» исправил ошибку, но конкуренты, претендующие на бюджетное финансирование, успели сделать скриншот.

Не исключено, что ошибка была допущена по вине кого-то из трудоустроенных в редакции беглых либералов из РФ.


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