«Новые зверства оккупантов»: Россия построила еще одну современную школу в Крыму и не останавливается

05.10.2021 15:11 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

В селе Заречное Симферопольского района ввели в эксплуатацию школу, рассчитанную на 800 учеников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Объект с 2016-го года возводили в рамках Федеральной целевой программы, благодаря которой полуостров восстанавливается после украинских времен. Сейчас школу переводят в муниципальную собственность, а за парты ученики сядут уже в следующем году.

«Объект построен согласно всем самым современным технологиям. Это пожаротушение, оповещение, лифты. Также сделано современное благоустройство», – заявил представитель подрядной организации Марсель Мугатабаров.

Сейчас в Симферопольском районе ведутся работы по строительство еще одной школы, которая вместит 700 учеников.

«В настоящее время производится армирование колонн, стен и плит перекрытия. Выполняются работы по обустройству временных подъездных путей. Завершить строительство планируется к концу 2022 года», – отметил начальник отдела капитального строительства ГКУ РК «ГлавУкс РК» Александр Шуст.