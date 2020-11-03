03.11.2020, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Досрочные выборы в Верховную раду неизбежны – если Зеленский не самоубийца


Поражение «Слуги народа» на местных выборах продемонстрировало недоверие избирателей партии власти и ставит под вопрос легитимность нынешнего украинского парламента. Поэтому при очередном политическом кризисе не исключен роспуск Верховной рады.

Об этом в эфире телеканала «Политека онлайн» заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Рано или поздно встанет вопрос – насколько легитимна на сегодняшний день Верховная рада. Мы попадаем в ситуацию прошлого года, когда Зеленский распускал парламент восьмого созыва: вы – политические банкроты, ваша власть не соответствует ожиданиям, надеждам и чаяниям простых украинцев, поэтому надо распуститься.

Думаю, с этой мотивацией будет выступать ОПЗЖ, ЕС. Они начнут зажимать Зеленского в политические «тиски» – либо с целью политического блока, либо с целью доведения ситуации до перевыборов. Поводом может стать, например, отставка правительства с последующим отсутствием коалиции, неназначением Кабмина.

При том, что это остается правом, а не обязанностью Зеленского (роспуск Рады), я думаю, в любом случае, если инстинкт политического самосохранения возобладает, то я не исключаю к весне ситуацию перевыборов Рады», – заключил Валентин Землянский.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть