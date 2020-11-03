Досрочные выборы в Верховную раду неизбежны – если Зеленский не самоубийца

03.11.2020, Киев, Игорь Петров

Поражение «Слуги народа» на местных выборах продемонстрировало недоверие избирателей партии власти и ставит под вопрос легитимность нынешнего украинского парламента. Поэтому при очередном политическом кризисе не исключен роспуск Верховной рады.

Об этом в эфире телеканала «Политека онлайн» заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рано или поздно встанет вопрос – насколько легитимна на сегодняшний день Верховная рада. Мы попадаем в ситуацию прошлого года, когда Зеленский распускал парламент восьмого созыва: вы – политические банкроты, ваша власть не соответствует ожиданиям, надеждам и чаяниям простых украинцев, поэтому надо распуститься.

Думаю, с этой мотивацией будет выступать ОПЗЖ, ЕС. Они начнут зажимать Зеленского в политические «тиски» – либо с целью политического блока, либо с целью доведения ситуации до перевыборов. Поводом может стать, например, отставка правительства с последующим отсутствием коалиции, неназначением Кабмина.

При том, что это остается правом, а не обязанностью Зеленского (роспуск Рады), я думаю, в любом случае, если инстинкт политического самосохранения возобладает, то я не исключаю к весне ситуацию перевыборов Рады», – заключил Валентин Землянский.