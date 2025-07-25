Достали папку Натальи Поклонской? «Бензиновый король» Крыма отправлен в СИЗО

Михаил Рябов.  
25.07.2025 14:02
  (Мск) , Москва
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Дзен, Крым, Россия, Экономика


Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца Сергея Бейма, владельца сети крымских автозаправок ТЭС.


О его задержании стало известно вчера. Выдвигалась версия, будто это связано с отказом нефтетрейдеров умерить аппетиты и идти на сотрудничество с властями, обещавшими сдержать рост цен на бензин, чего не произошло – в нынешнем году на крымских АЗС стоимость топлива повышалась уже восемь раз.

Однако, как следует из сообщения пресс-службы суда, Бейм фигурирует по делу о мошенничестве в особо крупном размере в статусе экс-главы компании «Черноморнефтегаз», занимавшейся добычей с шельфа Черного моря. Арестованный руководил структурой в 2014-15 годах.

Проработав несколько месяцев, Бейм был отстранен – проверки выявили нелегальную продажу неучтенного газового конденсата. Было возбуждено 4 уголовных дела.

Тогдашний крымский прокурор Наталья Поклонская упрекала МВД в отсутствии «наступательной позиции» и передала дела в Следственный комитет.

«Бывшим генеральным директором Сергеем Беймом был заключен договор на закупку топлива через подконтрольные ему автозаправочные станции. Таким образом, деньги просто перегонялись», – заявила тогда Поклонская.

Впрочем, Бейму тогда удалось избежать уголовного преследования и выйти «сухим из воды».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в 2022 году Бейм также избежал уголовного наказания, будучи виновником ДТП, в котором погиб человек. Тогда бизнесмен выплатил пострадавшей семье 17 миллионов рублей в качестве материальной компенсации.

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