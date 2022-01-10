«Достаточно одной подлодки» – Кедми рассказал, сколько минут уйдёт у России на Великобританию

России достаточно одной подводной лодки, вооруженной гиперзвуковыми ракетами «Циркон», чтобы обезоружить Великобританию и лишить ее обороноспособности.

Об этом в эфире интернет-канала «Iton TV» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПлитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Кедми, весь процесс уничтожения работоспособности государства при этом займет порядка 15-ти минут.

«Сегодня, чтобы разоружить государство, не обязательно нужно применять ядерное оружие. Я еще раз говорю, если одним залпом с подводной лодки конвенциональными ракетами «Циркон» можно уничтожить все электростанции Великобритании, то не нужно и ядерного оружия.

В течение 15-ти минут Великобритания будет обесточена – и все, страны нет. Нет электричества – страны нет, ничего не работает. Даже насосы для воды не работают. Ничего не работает – все. То есть, для этого достаточно одной подводной лодки, которая может произвести залп ракетами, как «Циркон», гиперзвуковыми, которые за 10-15 минут долетят до цели свыше тысячи километров, абсолютно точно, и уничтожат эти объекты, и все. И это только один пример», – заметил Кедми.