В Госдуме рассказали, зачем США «подожгли» Казахстан и как ответил Токаев

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Обратившись к ОДКБ, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев избежал роковых ошибок, которые в своё время допустил беглый экс-президент Украины Виктор Янукович.

Об этом на своей странице в Facebook заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я много времени занимался изучением революций, книги на эту тему написал. И должен сказать: мне не известно ни одной спонтанной революции, всегда они имели имена и фамилии организаторов», – написал он.

Вячеслав Никонов подчеркнул, что все революции на постсоветском пространстве были, так или иначе, связаны с американской разведкой, а именно с Национальным советом по разведке США.

«Одна из его главных задач – дестабилизация Российской Федерации, а также государств, дружественных России, которые находятся с нами по соседству, тем более – членов ОДКБ и Евразийского экономического союза. Поэтому для меня достаточно очевидно, кто стоит за событиями в Казахстане – американская разведка», – добавил депутат.

Он отметил, что в Казахстане давно действовали десятки иностранных НКО, подчинённых американской разведке, а также исламские, украинские и белорусские исполнители.

«В США сейчас доминирует мысль о том, что русские вот-вот нападут на Украину, следовательно – давайте подожжем им тыл, пусть русские им и занимаются, плюс ослабим позиции России непосредственно на переговорах в Женеве. На мой взгляд, вопрос о смене режима в Казахстане не стоял. Были не готовы, видна незаконченность в этом сценарии, поспешили», – отмечает Никонов.

Депутат уверен, что события в Казахстане продемонстрировали, что ОДКБ – вполне рабочая организация, способная выполнять поставленные задачи.

«Я в хорошем смысле поражен, что почувствовав слабость своих позиций, Токаев поступил не как Янукович, и не как Горбачев. Он решил бороться, и бороться серьезно, за свою страну и свою власть, которую ему вручил народ Казахстана. Это, в общем-то, обязанность президента страны. Считаю, что он сделал абсолютно правильно, обратившись в ОДКБ. И абсолютно правильно страны-члены ОДКБ приняли решение положительно ответить на его обращение. Многие считали, что ОДКБ – это некая виртуальная организация. Оказалось, что это не так. И уже сейчас ясно, что ОДКБ сыграло колоссальную роль в стабилизации ситуации в Казахстане», – резюмировал Никонов.