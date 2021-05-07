Доведенные до отчаяния шахтеры идут на Киев

Доведенные до отчаяния шахтеры идут на КиевНовости Украины
В Киеве 12 мая начнется бессрочная акция протестов работников государственных шахт Украины.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», во время совещания с новым министром энергетики Германом Галущенко заявил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
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«12 мая шахтеры со всех регионов государственных шахт приедут в Киев. Они собираются приехать на неопределенное время для решения конкретных поставленных вопросов», – сказал Волынец, заявление которого приводит УНИАН.
Он добавил, что требованиями протестующих станет выплата задолженности по зарплате, которая составляет два миллиарда гривен. Также протестующие потребуют поднять зарплату и усовершенствовать трудовое законодательство.
«Когда 12, 13, 14 мая и дальше шахтеры будут под офисом президента, возле Кабмина, там вопросы будут стоять очень конкретные: как выживать шахтерским городам и семьям? Шахтеры ставят вопросы по повышению заработной платы», – подчеркнул глава профсоюза.
По его словам, шахтерские протесты запланированы не только в столице, но и в регионах.
Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве шахтеры освистали министра.
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