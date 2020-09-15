На родине Зеленского шахтеры больше не верят президенту

15.09.2020, Киев, Ольга Козаченко

Почти две недели продолжается забастовка шахтеров в Кривом Роге, откуда родом президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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Отмечается, что забастовка началась 3 сентября. Первыми отказались подниматься на поверхность горняки шахты «Октябрьская», а позже к ним присоединились рабочие еще ряда шахт. Шахетры требуют улучшить условия труда, поднять зарплаты, вернуть льготы.

«Требования криворожских шахтеров справедливы, – сказал изданию киевский политолог Андрей Золотарев. – Условия труда и жизни у них не европейские, а скорее африканские. Но пока их выступление похоже на локальный трудовой бунт. В том числе поэтому молчат украинские СМИ. Да и работодатель думает, что бояться ему нечего – надеется, что рабочие устанут сидеть под землей».

В свою очередь замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что локальные социально-экономические протесты будут расширяться.

«Мы знаем, что рейтинг президента Зеленского медленно, но верно ползет вниз. Украинцы разочаровываются. Забастовка шахтеров – один из признаков этого процесса. Горняки больше не верят политическому руководству страны, не ждут помощи. Протестные выступления пока носят локальный характер, но, вероятно, будут расширяться», – считает Жарихин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на подконтрольной Киеву части Донбасса забастовали шахтеры, а их жены объявили голодовку.