«Доведём до ума «Фламинго» – будут русским пострашнее «Томагавков» – укро-эксперт
Дональд Трамп обязательно вернётся к теме «Томагавков», а пока Украине надо сосредотачивать силы на том, чтобы довести до ума ракеты «Фламинго».
Об этом на канале «Эспрессо» заявил украинский военный эксперт-авиационщик Константин Криволап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Не уверен, что на этом всё закончилось. Трамп будет как можно дольше разыгрывать карту «Томагавков»… Что касается того, что Америке не хватает ракет – это такое, надо было что-то сказать. Почему он так сказал, мы ещё не знаем, но это мне даёт повод думать, что история с «Томагавками» не закончилась», – прокомментировал Криволап последние заявления Трампа.
Ведущие привели высказывание начальника ГУР Украины Буданова о том, что 99% ударов вглубь России наносится украинскими средствами.
«Может, нам тех «Томогавков» и не надо?», – спросила пропагандистка канала.
«Буданов показывает, что Украина разработала средства поражения дальнего действия, которых ни у кого больше нет. Ну, у американцев есть «Томагавк». А у европейцев вообще, они были послушными мальчиками и разрабатывали всё своё вооружение в рамках договорённости о нераспространении ракетного вооружения. Дальше 500 км особо ничего не было.
И Украина показала, что есть другие средства поражения, но если говорить о появлении «Фламинго», то рано или поздно эта ракета будет доведена до ума, она будет работать по России, и это может быть для русских даже опаснее, чем «Томагавк», – ответил укро-эксперт.
