23.08.2018, Киев, Владимир Гладков
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Война, Вооруженные силы, Галичина, Киев, Общество, Пропаганда, Украина

Довели: больше 80% зрителей пропагандистского телеканала «ZIK» не хотят смотреть парад



В Киеве не нужно проводить парад ВСУ до тех пор, пока Украина не одержит победу в войне против жителей Донбасса.

Соответствующие результаты были получены в ходе онлайн-голосования зрителей телеканала «ZIK», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На вопрос «Нужен ли Украине парад до победы в войне?» ответили «Нет» 81,8% телезрителей, в то время как утвердительный ответ дали лишь 18,2%.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» опубликовал результаты статистических исследований, согласно которым большая часть украинцев не одобряет деятельность президента страны Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана, а также негативно оценивает работу Верховной Рады.

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