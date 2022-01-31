Довели либералы? Вучич похоронил свою первую супругу

На Новом кладбище Белграда состоялись похороны журналистки Ксении Вучич – первой жены президента Сербии Александра Вучича, матери его детей Данилы и Милицы.

Ксения Вучич скоропостижно скончалась во сне, в возрасте 56 лет, причиной ее смерти называют сердечный приступ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ксения Вучич скончалась 29 января на квартире, где жила вместе с сыном – Данилой. После обеда женщина прилегла отдохнуть, но больше не проснулась, сын безуспешно пытался разбудить ее, вызвал скорую, которая тщетно пыталась реанимировать ее. Похороны усопшей состоялись сегодня на Новом кладбище в Белграде.

«Она была прекрасным человеком, хорошим другом, преданной матерью. Ее дети в течение многих лет подвергались самым ужасным нападениям только потому, что являются женой и детьми президента Сербии, – прокомментировал уход коллеги главный редактор Informer Драган Вучичевич. – Все это она переносила стоически, героически. У нее никогда не было ни одного некрасивого слова для тех, кто причинил ей больше всего боли. Она всегда была полна любви, говорила: пусть все будут живы и здоровы… Она не могла, не умела ненавидеть даже тех, кто больше всего ненавидел ее и ее детей. Я называл ее «Мама Храбрость». Именно такой Ксения и была на самом деле. Да простит Бог ее душу, и пусть Бог подарит ей райские кущи».

О то, что семья Вучич, в том числе и Ксения, подвергалась травле прозападных либералов и чрезмерно ярых патриотов отметила и премьер-министр Сербии Анна Брнабич:

«Ксения была женщиной незаурядного ума и сильно страдала в последние годы из-за атак на Данилу и Милицу. И мы увидели, что нам, точнее некоторым из нас, не хватает человечности. Я видела ужасные комментарии в СМИ, на (ультрапатриотическом – ред.) портале «Србин инфо», и в (прозападном олигархическом портале – ред.) Danas. Ужасные комментарии социолога (либерала – ред.) Дарио Хайрича, а также (политика – патриота – ред.) Срджана Ного. И мы видим, что нет никакой разницы между Хайричем, которого продвигают олигархические СМИ, и сумасшедшим Ного… В той Сербии, которую создает Александр Вучич, в этой открытой сильной Сербии, где у всех равные шансы, в этой Сербии они никогда не смогут представить себя элитой. Это угроза для них, поэтому Вучич и его семья их раздражают. Самое печальное во всем этом то, что там нет человечности, есть только одна оболочка чего-то, что когда-то было человеческим. Людей там больше нет».

Сам Александр Вучич трогательно простился с первой супругой в своем аккаунте в инстаграм:

«Спасибо за то, что наша Милица сегодня сильная и непоколебимая девушка, а наш Данило – порядочный и смелый парень, спасибо, что воспитала наших детей в понимании, что самое высокое предназначение – быть хорошим человеком. Спасибо за то, что была моим верным другом и поддерживала все эти годы, за то, что верила и самоотверженно делала все возможное, помогая нашей Сербии и людям идти вперед. Ты заснула в объятиях нашего сына, и я верю, что ты так и хотела, потому, что объятия Милицы и Данилы было всем твоим миром. Покойся с миром, и вечное спасибо за все. Твой Александр».

Ксения Вучич отдала журналистике тридцать лет, работая на радио «Индекс», в журнале «Сербская речь», редактировала и вела авторскую передачу на ТВ Pink, была руководителем кабельного телеканала Pink 3 и ТВ «Вести». Зрители и по сей день помнят, как в ходе интервью она показала нынешнему премьер-министру Албании Эди Рама раздражающий албанцев сербский знак троеперстия.