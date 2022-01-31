Золотарёв: Зеленский с ужасом ждёт, когда Порошенко на бульдозере въедет на Банковую

Новости Украины

Пресс-конференция МВД о том, что на Украине готовились массовые беспорядки с драками с правоохранителями и бутафорской кровью – это одна из попыток Киева упредить рвущегося к власти экс-президента Петра Порошенко.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Материальные издержки двух недель этой истерики налицо. Полтора миллиарда из золотовалютных резервов уже потрачено на поддержание курса гривны, и он имеет тенденцию к дальнейшему падению. Плюс то, что уже на этой недели мы увидим дальнейший рост цен, а инфляция – это «налог на бедных», и это будет фактором, который будет детонировать социальное напряжение. Поэтому Запад будет продолжать давить. Очевидно, что если цель не будет достигнута, то ставка будет делаться на смену лиц во власти, и здесь действительно сегодняшняя пресс-конференция министра внутренних дел, это такая попытка вакцинации, попытка упредить», – отметил он.

«Ведь все прекрасно знают, что Порошенко ещё в октябре купил палатки. Фобия улицы никуда не исчезла, и все прекрасно понимают, что у Порошенко нет никаких шансов зайти с парадного входа на Банковую, он может только спрыгнуть снова с бульдозера. Важно, чтобы ему этот бульдозер подогнали. Поэтому власть будет стараться сделать так, чтобы ситуация, когда на Банковую снова приедет бульдозер, погрузчик, чтобы она не возникла. И будет готова, как я понимаю, зайти в этом очень далеко», – заявил Золотарёв.