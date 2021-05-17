Дождавшиеся вакцинации старики устроили давку

17.05.2021, Белград, Алексей Топоров

В приштинский центр вакцинации «1 мая» пришло на несколько сотен желающих сделать прививку больше, чем планировалось.

В ответ на столпотворение «Минздрав» сепаратистских властей Косово вызвал «полицию» и велел иногородним пациентам прививаться у себя дома.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в первый день вакцинации в Косово, которая началась намного позднее, чем где-либо на Балканах, в центр вакцинации «1 мая» явилось большое количество пожилых людей в возрасте от 65 лет и выше. При этом многие прибыли из других городов и сел, поскольку в их населенных пунктах вакцинация еще не началась, а только за последние сутки в крае были выявлены 49 новых больных коронавирусом, еще двое человек скончались. Всего с начала эпидемии в Косово переболели 99 тысяч 97 человек, умерли 2 тысячи 220.

Чтобы упорядочить ситуацию с вакцинацией, приштинские власти подключили косовскую «полицию».

«Гражданам следует помнить, что в Приштине в центре «1 октября» вакцинируются только жители Приштины на основании рекомендаций и в соответствии с Государственным планом вакцинации, – сделал заявление по случаю «Минздрав» Косово. – Столпотворения, организованные сегодня перед «1 октября», стали следствием того, что граждане из других муниципалитетов приехали туда для вакцинации, несмотря на уведомления, сделанные в последние несколько дней и вчера, о том, что граждане будут вакцинированы в их муниципалитетах. Гражданам других муниципалитетов Республики Косово предлагается связаться с центрами вакцинации в своих муниципалитетах, чтобы получить необходимую информацию и пройти вакцинацию».

«Между тем, глава правительства Альбин Курти не сказал ни слова обо всей этой ситуации, грозящей массовым распространением вируса, поскольку в ходе давки у центра не соблюдалась дистанция. Албания Эди Рамы дает совершенно иную картину: помимо того, что ей удалось обеспечить население большим количеством вакцин, там уже вакцинировано более полумиллиона населения. В центрах вакцинации в Тиране видно, как все, кто идут на прививку, стоят в очереди, сидя в креслах и на некотором расстоянии друг от друга, соблюдая правила защиты от COVID-19. Руководство Косово затормозило процесс закупки вакцин. До сих пор к нам вакцины поступали только в виде пожертвований от COVAX и стран ЕС, поскольку правительству еще не удалось их закупить», – прокомментировало ситуацию местное издание GazetaExpress.