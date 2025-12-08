Дождёмся Днепропетровской и Харьковской народных республик – Бортник призывает Киев принять условия
Отказ Киева подписывать мирное соглашение дает российской армии время освободить больше территории.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«За эти два года Россия оккупировала около 10 тысяч квадратных километров украинской территории, около 20 городов, сотни населенных пунктов. Время не играет в нашу пользу.
Когда есть понимание того, что Трамп не будет помогать, а Европа не может решить вопрос денег сегодня, – на что надеяться, куда тянуть?
Тянуть, чтобы российская армия выкатилась к Запорожью, захватила весь Донбасс и объявила референдумы в Днепропетровской и Харьковской областях?
Тянуть время при отсутствии смены геополитического баланса, это означает давать России время, когда на нее не накладывают санкции, потому что идут переговоры, и она захватывает украинские территории. Это означает – давать России возможность оккупировать больше Украины», – рассуждал Бортник.
«Если бы была другая ситуация, в США был другой президент, Европа выделяла бы сотни миллиардов кредита, а под военкоматами стояли хотя бы жиденькие очереди добровольцев, я сказал бы, что есть надежда, что Россия надорвется, переломается, что-то поменяется.
Но реальность абсолютно другая. Поэтому сейчас тянуть время – это подыгрывать российским планам. Потому что она захватит и явно потом не вернёт Гуляйполе, а это ещё украинский город. А что будет через месяц-два? Так же и остальные территории», – с тревогой резюмировал укро-политолог.
