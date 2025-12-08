Дождёмся Днепропетровской и Харьковской народных республик – Бортник призывает Киев принять условия

Вадим Москаленко.  
08.12.2025 17:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 461
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина


Отказ Киева подписывать мирное соглашение дает российской армии время освободить больше территории.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отказ Киева подписывать мирное соглашение дает российской армии время освободить больше территории. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«За эти два года Россия оккупировала около 10 тысяч квадратных километров украинской территории, около 20 городов, сотни населенных пунктов. Время не играет в нашу пользу.

Когда есть понимание того, что Трамп не будет помогать, а Европа не может решить вопрос денег сегодня, – на что надеяться, куда тянуть?

Тянуть, чтобы российская армия выкатилась к Запорожью, захватила весь Донбасс и объявила референдумы в Днепропетровской и Харьковской областях?

Тянуть время при отсутствии смены геополитического баланса, это означает давать России время, когда на нее не накладывают санкции, потому что идут переговоры, и она захватывает украинские территории. Это означает – давать России возможность оккупировать больше Украины», – рассуждал Бортник.

«Если бы была другая ситуация, в США был другой президент, Европа выделяла бы сотни миллиардов кредита, а под военкоматами стояли хотя бы жиденькие очереди добровольцев, я сказал бы, что есть надежда, что Россия надорвется, переломается, что-то поменяется.

Но реальность абсолютно другая. Поэтому сейчас тянуть время – это подыгрывать российским планам. Потому что она захватит и явно потом не вернёт Гуляйполе, а это ещё украинский город. А что будет через месяц-два? Так же и остальные территории», – с тревогой резюмировал укро-политолог.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить