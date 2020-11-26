26.11.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Пропаганда, Россия, СБУ, Украина, Экономика коллапса
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«Доживём, обещаю!» – генерал СБУ ещё на два года перенёс гибель России и взлёт Украины


Падение экономики Российской Федерации вместе с народными бунтами приведут к тому, что «Российская империя» развалится на десятки национальных государств.

К такому выводу в эфире меджлисовского телеканала ATR пришел одиозный экс-депутат Верховной рады, генерал-лейтенант СБУ и герой Украины Григорий Омельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ветеран украинских спецслужб посчитал, что обязательно доживет до этого момента.

«Я знаю одно – что Российская империя рано или поздно распадется. И десятки народов, которые являются составной частью Российской Федерации – как республики, субъекты федерации – получат независимость и будут иметь свои национальные государства. Это произойдет обязательно.

Одним из факторов, конечно, может быть резкое ухудшение социально-финансово-экономического положения страны, социальные бунты. В связи с этим будут, как говорят, закручивать гайки силовые органы Российской Федерации, чтобы прекратить национально-освободительные движения, бунты или политические выступления. Но все равно, это приведет к взрыву. Обязательно мы с вами еще доживем – Российская империя развалится», – заявил Омельченко.


Примечательно, что ровно два года назад Омельченко уже прогнозировал скорый развал России и заявил, что Украина превратится в православно-духовный и интеллектуальный центр Европы от Ла-Манша до Урала.

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