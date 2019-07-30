Драматичное сочетание факторов: украинская гривна сдуется к концу года – эксперт

30.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Недавнее «укрепление» украинской гривны носит чисто спекулятивный характер, ведь к концу года на валютном рынке из-за обратного движения выкупленных и невыплаченных средств возникнет противоположный процесс.

Одновременно Нацбанк начнёт массово продавать ранее выкупленные объёмы американских долларов для удержания курса национальной валюты.

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Об этом в эфире «Радио НВ» заявил исполнительный директор «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что происходит, носит чисто спекулятивный характер. И мы с вами абсолютно трезво должны ожидать, что в конце года на валютный рынок Украины будет достаточно большое давление. Давление будет через несколько направлений. Направление первое: те, кто получат деньги, которые им вернут через погашение государственных облигаций внутреннего займа, они безупречно, они говорили, что это, как правило, иностранные спекулянты будут конвертировать в полученные доходы в доллары и выводить их за пределы страны, то есть процесс, который мы имеем сегодня, будет обратимым.

С другой стороны, на внутренний рынок хлынут те невыплаченные в первом полугодии 40 млрд гривен, то есть абсолютно трезво нужно понимать, что они также в достаточно большом количестве пойдут на валютный рынок и всё это вызовет достаточно большое давление, кроме этого у нас традиционно в конце года увеличивается общий объём спроса на валюту, потому что импортёры готовятся к концу года, импортёры закупают, как правило, товары перед праздниками, далее у нас будет определённый инвестиционный спрос – то есть всё это создаст определённое достаточно серьёзное давление.

И мы будем с вами видеть, что Национальный банк, если он сегодня является покупателем на валютном рынке, то есть он покупает валюты, он набрался уже на сегодняшний момент порядка 2 млрд долларов, снял с рынка, за последние 15 дней он, по-моему, 300 млн долларов выкупил – то есть это достаточно большие объёмы. Дальше он будет продавать для того, чтобы удержать курс», – отметил эксперт.

Также Пендзин добавил, что «укреплять» гривну не стоило, ведь это не улучшит жизнь украинцев, а только ударит по позициям «незалежной» на мировом рынке.

«Другое дело, с моей точки зрения, вряд ли стоило так сильно укреплять гривну, потому что должны понимать, что вряд ли это сильно сможет сейчас улучшить жизнь украинцев, а с другой стороны, это достаточно серьёзно бьёт по экспортёрам, потому что если у вас укрепляется гривна, вы теряете конкурентные позиции на мировом рынке, потому что ваша продукция в долларе стоит дороже. Собственно почему американцы так жёстко бьются за соотношение доллар-евро, и они не с точки зрения подорожания доллара, а с точки зрения его удешевления, потому что это даёт дополнительные конкурентные преимущества на международном рынке товаров и услуг», – резюмировал Пендзин.