Древняя украинская ПВО не в состоянии сбивать беспилотники ЛДНР

27.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские средства ПВО не в состоянии сбить беспилотники, которыми ведут разведку на Донбассе армии республик.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чмута, комплексы, имеющиеся на вооружении ВСУ, не достают до тех высот, на которых летают БПЛА.

«Главная проблема системы ПВО Сухопутных войск ЗРК «Оса» в том, что ее дальность, боевой радиус до 10-ти километров, а по высоте – до пяти километров. Соответственно, если «Орлан» летит на 5500, то всего видите, но попасть по нему вы не можете, потому что ракета не долетает. «Тунгуски», «Стрела-10», «Шилки», ПЗРК, очевидно, что вообще неэффективны… Мы видим беспилотники. Выявить его для нас значительно легче, чем уничтожить. И даже, если мы делаем пуск, что относительно часто происходит сейчас, то это не является гарантией того, что старая ракета 80-х годов, она попадет, долетит и штатно сработает. Потому что это все старое, ему минимум 30 лет», – заявил Чмут.

Ранее бывший советник министра обороны Украины Юрий Бирюков заявил, что позиции украинских войск были уничтожены точечными ударами после того, как в небе долго кружили «Орланы».