«Дрим-Таун!» – Романенко придумал, как «раз и навсегда» убить идею Новороссии

Вадим Москаленко.  
09.01.2023 19:47
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Идея перенести столицу на берег Чёрного моря позволит Украине «окончательно победить» Русский мир и заполучить новый международный статус.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Следкомом РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Идея перенести столицу на берег Чёрного моря позволит Украине «окончательно победить» Русский мир и...

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«Столица на берегу может быть прекрасным курортом. Функционально может быть так задумана. Лидеры мировых стран будут ехать в такую столицу, потому что она как курорт, там комфортно проводить саммиты. Позиционировать такой город как место саммитов», – разглагольствовал он.

Более того, по мнению Романенко, такой ход якобы позволит Украине окончательно победить Русский мир.

«Ещё для того, чтобы убить Русский мир навсегда. Любая идея Новороссии будет убита раз и навсегда. Поскольку все будут видеть, что по-другому перестроено пространство.

По-другому будет защищено это пространство. Это разгрузит Киев, который задыхался. Но Киев и дальше останется символической столицей», – добавил политолог.

Он подчеркнул, что новый город должен находиться в устье Дуная, и даже придумал название.

«Это символ нового проекта. Его даже можно назвать Дрим-Таун. Вот такое англоязычное название. Можно Лас-Вегас сделать, или что угодно», – резюмировал Романенко.

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