В Киеве предлагают перенести украинскую столицу в Крым  

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Украина должна отказаться от Киева и построить новую столицу в Крыму или Бессарабии, поближе к курортам.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Следкомом в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу построить нам новую столицу. На юге, где можно хай-тек затащить, новые технологии. И обесценить недвижимость в центре Киева, потому что я б оттуда с удовольствием переехал», – сказал он.

Романенко похвастался, что нередко ездил на приморские курорты, и присмотрел там место для новой столицы. Ведь главное для столицы европейского государства, по его мнению, это солнце, море и пляж.

«Строить новую столицу в Мариуполе не имеет смысла, потому что мелкое море, постоянно заиливается канал. Есть ограничения по тоннажу судов, плюс море не самое лучшее. А вот в Крыму сделать новую столицу, или в Бессарабии, ближе к Дунаю. Я специально туда несколько лет ездил, присматривал место для столицы – там в районе села… не Приморское, а забыл, как оно называется… там есть сто километров пляжа, вода, солнце, море», – добавил политолог.

Тем не менее, он не объяснил, чем будут заниматься два миллиона человек, поселившись на небольшой территории. Однако Романенко выразил уверенность, что экономически такой регион поглотит всю округу.

«Можно создать большой мегаполис. Связать скоростной дорогой с Одессой, как старым центром. Когда ты создаёшь город на миллион, и ещё миллион рядом, у тебя получается агломерация в два миллиона, всю Бессарабию начнёт всасывать. И Молдова, Кишинёв провалятся туда. Румынские провинции тоже не самые сильные, тоже начнут проваливаться», – резюмировал киевлянин.