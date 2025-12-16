Дронов практически нет, кроме периодических ударов вглубь РФ – укро-офицер

Игорь Шкапа.  
16.12.2025 17:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 590
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина тратит ресурсы на дальние удары по России в ущерб фронту.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил капитан ВСУ запаса Евгений Бекренев.

По его словам, поставщики дронов в ВСУ в три раза накручивают цены.

«То есть 70% – это только вот на украсть. Плюс вложить куда? Deepstrike [глубокий удар], который на фронт не влияет аж никак. Да, всем нравятся эти видео, когда что-то там горит в России. Да Россия такая огромная, она гореть может таким темпом ещё 1000 лет.

А нам на фронте нужны FPV, которые летают, блин, а не хлам, который закупает Министерство обороны, и оно тысячами валяется на складах бригад», – возмущается Бекренев.

Метки: ,

