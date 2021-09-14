Дроздов: «Латиница – шах и мат Русскому миру»

14.09.2021 10:57 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Переход украинского языка на латинский алфавит поможет стране быстрее уйти из-под российского влияния.

Об этом в эфире 4 канала заявил скандально известный паталогической русофобией львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дроздова, при этом у населения не нужно спрашивать, согласно ли оно с переходом, а ввести одновременное использование кириллического и латинского алфавита с постепенным вытеснением привычной азбуки.

«Латиница, уважаемые друзья, это наш шах и мат против Русского мира. Кириллица – это Русский мир. Кириллица – это зона «Раши». И «Раша» базирует свою экспансию на кириллице. Именно потому наши дети употребляют российский контент, потому что он кириллический, именно потому вы все дальше русифицированы, потому что вы кириллические. Если вы на следующие поколения не можете сами, пожалуйста, зубки сцепили и перетерпите, ничего с вами не произойдет – в Черногории не спрашивали старых черногорцев, согласны ли они на латиницу перейти – переходят параллельным способом, есть и то, и то. Но постепенно вытесняют латиницей», – сказал русофоб.

«Пока мы кириллические, до тех пор мы пророссийские, господа, и нужно это понимать. Нет тут никакой истерики о потере идентичности, что там терять? Пойдите в музей, почитайте старорусский язык – вы себе язык сломаете, не существует, нет носителей этого языка. Это язык лишь книжных архивов, вы не общаетесь на этом языке», – заявил Дроздов.

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинский язык необходимо переводить на латиницу, а английский поставить в обязательную для изучения программу, начиная с детского сада.