Дрожжи в украинский сортир: Слова Путина о бойцах ЧВК вызвали новый скандал в Киеве

27.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Владимир Путин сегодня в эфире телеканала «Россия-1» подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что задержание в Белоруссии 32 бойцов ЧВК – граждан России – это операция спецслужб Украины и США.

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«Очевидно, что это акция спецслужб. Людей использовали втёмную для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии. Поставили перед ними совершенно легальные цели – как им сказали, они должны были выехать в третьи страны, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, для абсолютно легальной работы.

А, на самом деле, их затащили на территорию Белоруссии, и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности. Люди ехали, повторяю, на абсолютно легальную работу. Их просто заманили туда, перетащили через границу.

Наши пограничники ведь их не выпускали, они не могли выехать. Но по поддельным документам их фактически ввезли. Это операция украинских спецслужб совместно с американскими», – подчеркнул президент России.

Ранее украинские СМИ опубликовали сведения о том, что бойцы ЧВК были выманены СБУ в Минск, чтобы вылететь в Турцию. Поскольку самолет должен был пролетать над Украиной, СБУ планировала посадить борт и арестовать большую часть бойцов как ветеранов ополчения Донбасса. Таким образом Киев планировал пополнить «обменный фонд» для торга с Москвой по судьбе пленных.

Спецоперация, якобы, сорвалась после того, как о ней было доложено чиновникам администрации Владимира Зеленского. Они попросили отсрочить вылет и захват ЧВК-шников, ссылаясь на начало перемирия в Донбассе.

Именно после доклада спецслужб у Зеленского, якобы, произошла «утечка» секретной информации, и Лукашенко провел арест россиян, посчитав их участниками готовящегося госпереворота.

У Зеленского эту версию событий категорически отрицали.

«Сегодня Путин сказал, что дело «вагнеровцев» – это сорванная спецоперация СБУ. Честно? Америку не открыл. Дело не в том, что он это подтвердил, а в том, что две недели подряд нам постоянно врали. Врал президент, его администрация, «зеленые» депутаты и чиновники.

За такое пренебрежение к собственному народу в нормальных странах импичмент обеспечен. А за слив гостайны и работу на врага – была бы тюрьма. Это уже очевидно, что мы сегодня живем в режиме внутренней оккупации Украины», – негодует основатель нацбата «Азов» Андрей Билецкий.