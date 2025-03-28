Албанский олигарх Бехджет Паццоли сумел уговорить президента Кении Уильяма Руто признать независимость Косово.

Кенийский лидер сделал это спустя пять месяцев после «успешного» визита в его страну жены президента Сербии Тамары Вучич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мотивы решения Кении признать независимость Косово не были сразу ясны, особенно с учетом ее прошлых отказов и растущего технологического сотрудничества с Сербией», – отметило издание The Kenya Times.

В свою очередь албанский олигарх Бехджет Пацолли написал на своей странице в одной из социальных сетей, что эта «победа не была случайностью». И что с 2009 года он лично лоббировал и общался с властями Кении, чтобы сделать этот день реальностью, для чего «ходил от двери к двери, от офиса к офису».

Характерно, что за пять месяцев до скандального признания Кению посетила супруга президента Сербии Александра Вучича, подруга Елены Зеленской – Тамара Вучич. Во время визита она танцевала с местными аборигенам и пела «Акуна матата» (Нет проблем!), но это не помогло.

«Кения сделала это, и вы увидели главное действующее лицо того, что произошло. Это был Пацолли, с одной стороны, но не забудьте упомянуть крупные западноевропейские страны, которые в первую очередь помогли добиться признания независимости Косово… Теперь у нас есть и эта проблема, и мы должны направить наших делегатов в Восточную Африку, где у Кении имеется влияние. Мы поговорим со всеми из Восточной Африки, чтобы убедиться, что это не распространится. А затем в течение следующих 10–15 дней мы удивим одну страну из этого региона, рядом с Кенией, а затем еще одной мы снова удивим великие державы», – прокомментировал ситуацию Александр Вучич, намекнув на то, что в ближайшее время одна из африканских стран может отозвать признание Косово.

Из 193 государств-членов ООН 109 стран не признают независимость Косово, в то время как уже 84 страны (включая Кению) ее признали. За последние восемь лет 28 государств отозвали свое признание- среди них Ливия, Габон, Гана, Центральноафриканская Республика, Мальдивы, Коморские Острова, Палау, Мадагаскар, Вануату, а три – заморозили. При этом за этот же период, помимо Кении, Косово признали только две страны — Барбадос и Израиль.