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В России завершились три дня выборов – с 6 по 8 сентября прошли кампании различного уровня – избрание кандидатов Госдумы, глав субъектов федерации, выборы депутатов законодательных органов и ряд муниципальных выборов.

Лидером по явке стала Кемеровская область – здесь избирали губернатора после того, как предыдущий руководитель региона Сергей Цивилев ушел с должности, заняв пост министра энергетики России. По данным ЦИК страны, лидирует здесь врио губернатора Илья Середюк с предварительным показателем в 88,33% голосов. И Цивилев, и Середюк известны читателям «ПолитНавигатора» поддержкой Донбасса, бойцов СВО и прифронтовых регионов. Уже к середине Единого дня голосования стало ясно, что выборы на Кузбассе будут успешными – к 15:00 явка составила 61,46%.

«Кемеровская область всегда вне конкуренции. Вы видели, какие там очереди были, действительно, люди идут и голосуют очень активно, — прокомментировала высокую явку руководитель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Победа вышла убедительной.

«Нарушений, которые могут повлиять на результаты выборов, в Кузбассе не зафиксировано», – добавили уже в ЦИК Кемеровской области.

По мнению политолога Алексея Мартынова, высокая явка в Кузбассе – заслуга врио губернатора.

«Первый регион, который необходимо отметить, Кемеровскую область. Явка 6 сентября составила порядка 45%. Врио губернатора, – Илья Середюк, – провел яркую и интенсивную кампанию, что во многом отразилось на рекордной активности избирателей Кузбасса», – написал Мартынов в своем Телеграм-канале.

Интересно, что, хоть окончательного результата еще нет, но Середюка вряд ли догонят конкуренты – слишком высок отрыв от соперников. Например, у кандидата от ЛДПР Марии Городештян 4,07% голосов, а кандидат от коммунистов Александр Карпов набирает 2,62%.

Высокие результаты Середюка объясняются тем, что он известен своими управленческими качествами, как человек, который не боится заниматься острыми вопросами. Например, после его вмешательства удалось серьезно улучшить работу общественного транспорта в Новокузнецке. Результаты Середюка в этом городе могли быть ниже, потому что тут он менее известен, чем в том же Кемерово, где ранее избирался на прямых выборах и был главой муниципалитета.

Середюку верят еще и как «правой руке» имевшего высокий рейтинг экс-губернатора Сергея Цивилева. Тем не менее, расположение избирателей он завоевал еще своими регулярными объездами региона, решением вопросов с ремонтом школ, активным участием в масштабных проектах, среди которых, например, строительство футбольного манежа и аэропорта в Новокузнецке.

Объясняется высокая явка еще и тем, что состоящий из многих промышленных предприятий регион известен своей дисциплинированностью и ответственностью. Нужно отметить и здравый подход руководителей предприятий, которые смогли сделать посещение участков комфортным для сотрудников.

А большой рейтинг Середюка – это очевидное свидетельство поддержки населением Кузбасса его курса, который основан на преемственности. Сердюк продемонстрировал, что он справляется со своими обязанностями и делает это эффективно.

Примечательно, что не остались безучастными к судьбе страны не только пожилые люди, которые традиционно приходят на избирательные участки, но и участники СВО, которые находятся в отпусках. Так, семья Кропачевых пришла в полном составе.

«Многие говорят, что их голоса не важны. Я считаю, что это не так – важен каждый голос. Мы голосуем за будущее нашей родины и, главное, за будущее наших детей», – отметила жена защитника страны Наталья Кропачева.

А ранее мы уже писали, что Кузбасс играет большую роль в поддержке прифронтовых регионов –вслед за Донбассом экстренная помощь направилась в Курскую область, подвергшуюся вторжению украинских неонацистов. Провожал ее все тот же врио губернатора Илья Середюк, который лично знаком со своим курским коллегой Алексеем Смирновым. А накануне Смирнов сообщил, что в Кузбассе открыты пункты временного размещения, готовые вместить более 800 эвакуированных жителей Курской области.