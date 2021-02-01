Дубинушка на новый лад. В Киеве появился первый пострадавший от проигрыша Трампа

01.02.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Основателю современной шведской литературы Юхану Августу Стриндбергу принадлежит следующая фраза: «Я презираю людей, держащих собак. Они трусы, у которых не хватает духа кусать лично».

Вспомнить это высказывание заставило сегодняшнее низвержение с киевского политического олимпа нардепа Александра Дубинского – шумного, языкатого и донедавна влиятельного «слуги народа» из орбиты Игоря Коломойского.

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Бывший журналист, а затем миноритарный акционер «Плюсов», Дубинский еще вчера смело и безбоязненно расставлял кадры и формировал депутатское большинство в «подведомственной» ему Киевской области, отважно бросался на «соросят» и грантоедов в Укрзализнице и на таможне, «загонял» непотопляемого украинского коррупционера и по совместительству главу НАБУ Артема Сытника, лоббировал кучу схем в парламенте, вызывая на себя огонь со стороны грантоедских медиа, видевших в нем «руку Коломойского», совместно с коллегой-нардепом Деркачом разоблачал американскую «демокоррупцию» на Украине.

Вот это то последнее и подвело его под монастырь.

Собственно, никто не сомневался в том, что неожиданное для многих на Украине поражение Трампа на выборах в США станет судным днем для тех украинских политиков, которые в Незалежной играли на лапу бывшему хозяину Белого Дома, усердно копая под его конкурента и собирая компрометирующее досье на его сына. Все по классике: американские паны дерутся – у их украинских не холопов, боже упаси, но вассалов – чубы трещат.

Понятно, что, если в Вашингтоне насморк, то в Киеве полноценный политический грипп. И головы поставивших не на ту фигуру полетят. Но никто не думал, что так скоро. И вот, костлявая рука демократии дотянулась до борзого чернобородого украинского молодого политика, чья мама любит быструю езду.

Старт компании по загону теперь уже Дубинского дал Минфин США, внесший нардепа в свой черный санкционный список по обвинению во вмешательстве в американские выборы. И тут – началось.

Едва эта новость достигла берегов Днепра, все шестеренки украинского государственного механизма закрутились, будто щедро смазанные маслом за два года вперед. Еще бы: указание из самого вашингтонского обкома – это не цацки-акцки- надо выполнять. А то, мало ли, вдруг и тебе прилетит за компанию.

Тем более, что желающих поглубже закопать Дубинского в Киеве – и без того хоть отбавляй. Слишком многим он, молодой да ранний, и притом не в меру борзый, успел перейти дорогу за неполных полтора года депутатской карьеры. Пошли залпами негативные публикации в грантоедских СМИ, а коллеги-депутаты начали строчить доно..пардон, запросы в НБУ на предмет скорейшего заблокирования счетов ослушника в украинских банках. НБУ даже родил соответствующий документ – разъяснение для комбанков.

Затем карающая длань американской демократии настигла Дубинского в цифровом пространстве, убив без права восстановления его раскрученный канал на Ютубе- с тремя сотнями тысяч подписчиков.

А вишенкой на торте стало данное американцам посредством твиттера публичное обещание главы офиса Зеленского Андрея Ермака принять к Дубинскому оргмеры и исключить его из фракции «Слуга народа». Подписи «слуг» за выпиливание Дубинского собирали всем миром – скребли по сусекам в течение двух выходных. Пока не наскребли.

В итоге, вечером в понедельник стало известно: 80% «слуг» по свистку из США встали на задние лапы и дружно сказали «Гав!», проголосовав за проскрипцию своего, теперь уже бывшего, вышедшего из доверия американцев коллеги.

Ничего более позорного молодая украинская государственность за тридцать лет своего существования не видела. Ладно, все это время тут все грызлись со всеми за место под солнцем. Но когда нависала угроза извне, однокорытники смыкали ряды и демонстрировали единство.

А тут – сдали «своего». Не нарушившего ни один украинский закон. Не осужденного ни одним украинским и даже американским судом. Просто на основании одного лишь подозрения американского Минфина. Этого оказалось достаточно для того, чтобы такой человек перестал существовать для украинского политикума.

Некоторые киевские наблюдатели уже отметили разительное отличие ситуации с Дубинским от, например, ситуации с Вятровичем. Бывший министр памяти во времена Порошенко становился персоной нон-грата в Польше и Израиле. Ему даже запрещали въезд в обе страны – по причинам слишком уж рьяного отбеливания коллаборационистов времен Второй Мировой.

И тогда украинский МИД грудью бросался на защиту пострадавшего гражданина Украины. Из Киева в Варшаву летели депеши с призывами войти в положение и отменить санкции, а депутаты Рады МИД в таком рвении поддерживали.

Ничего подобного в случае с Дубинским мы сегодня не видим. Всегда готовый раскрыть рот, если речь идет о Венгрии или о России, МИД прикинулся ветошью и не замечает откровенного ущемления прав украинца из-за давления на него извне, со стороны другого государства.

Как шутят некоторые, вот если бы Дубинский попал на Западе под суд по обвинению в убийстве журналиста на Донбассе, то, несомненно, выручать его поехала за кордон представительная делегация во главе, как минимум, с Аваковым. А половина Рады уже щеголяла бы в футболках с надписью Free Dubinsky.

Но, видимо, для того, чтобы стать объектом защиты со стороны родного государства, украинцу нужно либо перейти межу в восхвалении Бандеры, либо убить «москаля», либо еще каким то способом насолить «стране-агрессору». Во всех других случаях поддержки и защиты от Родины можно не ждать.

Сам Дубинский, конечно, храбрится. Публикует у себя в еще не выпиленном фейсбуке текст речи в адрес бывших однопартийцев и Зе-президента. Грозится, что после его исключения «фракция обречена». По полной использует популярные у телезрителей «Плюсы» для вываливания напоказ грязного белья клиентелы американской Демпартии на Украине. Но все понимают: при нынешнем раскладе- следующий шаг – выпиливание Дубинского не только из «слуг», но и с поста зампреда важного парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

А вслед за этим – предсказуемый, хотя и сопровождаемый громкими спецэффектами уход в политическое небытие. Ибо своего электората у Дубинского нет, ни одна из майдановских партий взять на буксир «черную овцу» не рискнет. Разве что в ОПЗЖ податься. В конце концов, если получилось у Кивы, получится и у Дубинского. Да, он в свое время поливал ОПЗЖ отборным дерьмом, но однопартийцам Медведчука и Рабиновича не привыкать.