Дуда и Зеленский официально подтвердили продолжение русофобского курса

12.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Руководство Польши полностью разделяет позицию Украины в вопросах возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева, и будет требовать продолжения антироссийских санкций.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в ходе совместного брифинга со своим польским коллегой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы обговорили ситуацию на оккупированных территориях Украины, конкретные и не простые шаги, которые осуществляет Украина для возращения мира в Донбассе.

Рад, что наши взгляды с господином президентом Дудой относительно путей завершение войны совпадают. Я очень ценю ваше личное внимание к Украине, чёткую позицию относительно её суверенитета и территориальной целостности, а также понимания, что международное давление и санкции против Российской Федерации должны продолжаться до полной деоккупации территорий Украины, включая полуостров Крым», – заявил Зеленский.

В свою очередь Дуда выразил готовность всячески поддерживать антироссийскую политику Украины.

«Да, я подтверждаю, Польша стоит плечом к плечу в вопросах границ Украины, того, что эти границы должны быть возвращены к международно признанным. А это означает как возвращение контроля Украины над частями Донецкой и Луганской областей и возвращение контроля над Крымом. Я хочу чётко подчеркнуть, что вопрос Крыма также очень важен. Мы стоим на позиции того, что Крым сегодня оккупирован и говорим это не только в Киеве и Варшаве, но и на международных форумах.

Санкции, которые были приняты в связи с российской агрессией, для нас абсолютно натуральные, и мы считаем, что до окончания деокупации политика санкций должна быть решительно продолжена, и мы будем постоянно апеллировать это к государствам ЕС и другим международным сообществам.

Для нас это чёткая ситуация: любое перемещение границы после Второй мировой войны, помимо народов и их права на самоопределение, являются недопустимыми. Международное сообщество никогда не может согласиться с этим, и я надеюсь, никогда не будет соглашаться», – добавил Дуда.

Напомним, накануне в Киеве призывали переписать Минские соглашения, несмотря даже на то, что их соавторами являлись Франция и Германия.